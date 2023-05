Bäder im Landkreis Starnberg starten in die Saison

Von: Tobias Gmach

Nach und nach öffnen die Frei- und Strandbäder im Landkreis. © Marcus Schlaf

Das Wetter ist zwar alles andere als optimal, dennoch öffnen nach und nach die Frei- und Strandbäder im Landkreis. Warm ist das Wasser aber nur in Gauting, obwohl weniger geheizt wird als in früheren Jahren.

Landkreis – Badewetter herrscht in diesen Tagen so überhaupt nicht. Aber die Badesaison steht vor der Tür – und hat mancherorts sogar, zumindest offiziell, schon begonnen. Das Tutzinger Südbad etwa ist seit dem 1. Mai geöffnet, Geschäftsführer Max Hippius hat wetterbedingt bislang allerdings nur vereinzelte Spaziergänger beobachtet. Wenn dann aber die ersten Schwimmer und Sonnenanbeter auftauchen, dürfen sie sich auf eine neue Bar im Bad freuen, berichtet Hippius auf Nachfrage. Von der neuen Technik im Verkaufsbereich, die dem Personal die Arbeit erleichtert, werden sie allerdings nicht viel merken. Hippius betont bei dem Thema: „Wir suchen immer Personal, wie alle anderen Gastronomiebetriebe.“

„Aufgrund der angespannten Personalsituation im Aufsichtsbereich des Seebads“ hatte das Starnberger Strandbad den Saisonstart vom 1. Mai auf den zurückliegenden Montag verschoben (wir berichteten). Die Öffnungszeiten der Schwimmhalle sind aus demselben Grund bereits seit Februar eingeschränkt. Marie Babst von der Pressestelle der Stadt berichtet auf Nachfrage, es handle sich ausschließlich um Krankheitsfälle, die Stellen seien alle besetzt. Letzteres hört man übrigens auch aus dem Pöckinger Hallenbad, für das in den vergangenen Jahren lange ein dritter Bademeister gesucht worden war.

Im Feldafinger Strandbad, das unter Denkmalschutz steht, führen mittlerweile neue Treppen ins Wasser. Im August erreicht der Starnberger See nicht nur dort schon mal angenehme 22 Grad. Eine Temperatur, an die sich heuer auch die Gäste des Gautinger Sommerbads gewöhnen müssen, die bisher bei 27 Grad planschen konnten. Wegen der hohen Energiepreise schraubt die Gemeinde zurück. „Es ist ein Spagat, die Temperatur erträglich zu halten. Aber jedes Grad ist bares Geld“, sagt Christian Ruhdorfer, der verantwortlich für die Technik im Bad ist. Er berichtet von mehreren Erneuerungen, die der Gast ab Freitag, 26. Mai, aber kaum bemerken werde. Im Warmwasserbecken etwa wurden Edelstahleinlagen installiert, weil Fugen in den Fließen mit der Zeit ausgewaschen worden waren. In den Duschen gibt es neue Armaturen, im Elektroschaltschrank wurde etwas repariert.

Was die Gäste schnell merken würden: wenn keiner am Eingang sitzt und das Bad deshalb zu bleiben muss. „Wir suchen noch Kassenkräfte“, sagt Ruhdorfer. Wer Interesse hat, möge sich im Personalbüro der Gemeinde Gauting unter (0 89) 89 33 71 09 melden. Bademeister und Rettungsschwimmer, die ein Personaldienstleister für Gauting stellt, gibt es laut Ruhdorfer genügend. Aber eine gewisse Unsicherheit besteht, das lässt der Gemeindemitarbeiter durchblicken. „Wie es nächstes Jahr ausschaut, wissen wir nicht.“

Ein Bad in den Seen ist derzeit nur etwas für Abgehärtete: Der Starnberger See hat gerade einmal 14,9 Grad, der Ammersee 14,5, der Pilsensee schafft 15,9. Am wärmsten ist der Wörthsee mit 16,5 Grad.