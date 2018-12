Bahn-Chaos in Gauting

Wartezeiten bis zu über einer Stunde verärgerten am Montagmorgen zahlreiche Pendler. Am Bahnsteig in Gauting zeigten viele aber auch Verständnis für die Bahnmitarbeiter.

Gauting – Wegen bundesweiten Bahnstreiks stand der Zug- und S-Bahnverkehr am Montagmorgen auch im Landkreis Starnberg zeitweise still. Viele Landkreiseinwohner mussten deshalb zum Teil über eine Stunde auf die S-Bahn warten. Auch am S-Bahnhof in Gauting waren zahlreiche verärgerte Pendler an den überfüllten Bahngleisen anzutreffen. „Wir leiden darunter, stehen in der Kälte und müssen die verlorenen Arbeitsstunden wieder nacharbeiten“, sagte Antje Merten (27) aus Gauting. Sie arbeitet in München als Büroassistentin und ist auf die S-Bahn angewiesen. Dass die Bahnmitarbeiter streiken, kann die 27-Jährige nicht verstehen. „Sie haben doch vergangenes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommen“, sagte Merten. „Deshalb finde ich es nicht gut, dass sie jetzt für eine weitere Gehaltserhöhung streiken.“

Einige Pendler haben Verständnis für die Bahnmitarbeiter

Sozialpädagogin Dorothea Riekert (53) , ist anderer Meinung. „Der Streik ist zwar sehr lästig“, beschwerte sich die Gautingerin. „Aber ich verstehe, dass die Bahnmitarbeiter mehr Lohn wollen.“ Gerade im Großraum München werde die Bahn irgendwann kein Personal mehr bekommen, wenn das Unternehmen die Gehälter nicht erhöht, vermutete die 53-Jährige. Besonders ärgert sie sich darüber, dass sie erst am Montagmorgen im Radio vom Streik erfahren hat. „Die Bahn hätte besser über den Streik informieren können“, findet Riekert.

Auch Kevin Grell (18) traf der Streik unerwartet. Er schaffte es mit der S-Bahn am Montag nur bis nach Tutzing. Anschließend wartete er eine Stunde, um die nächste Bahn nach Weilheim zu nehmen, wo der 18-Jährige zur Schule geht. Weil die Situation in Tutzing aussichtslos war, fuhr Grell wieder heimwärts nach Gauting. „Nun verpasse ich einen Schultag und muss viel nacharbeiten“, beschwerte sich der Schüler. „Das ist wirklich nervtötend.“ Ärger wegen dem Fehltag bekommt er aber nicht. „Die Lehrer haben dafür zum Glück Verständnis“, erzählte Grell.