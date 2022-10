Bahn verschiebt Bau neuer Überführung

Klage verzögert Neubau

Die Deutsche Bahn hat den Neubau der Überführung in Königswiesen auf 2024 verschoben. Ein Grund dafür ist die Klage der Bürgerinitiative.

Königswiesen – Für Dr. Matthias Ilg, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Gegenverkehr –L(i)ebenswertes Königswiesen“, ist das eine gute Nachricht: Wegen der laufenden Klage der BI gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der künftig erhöhten und verbreiterten Eisenbahn-Überführung an der Kreisstraße durch Königswiesen verzögere sich das Vorhaben, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage des Starnberger Merkur. Neuer Termin: 2024.

„Durch die anstehende Klage hat sich der Bau der Eisenbahnüberführung in Königswiesen verzögert“, teilt eine Sprecherin schriftlich mit. „Wir haben die Erstellung des Bauwerks über die Hauser Straße nun für den Herbst 2024 vorgesehen.“ Aktuell „können wir eine weitere zeitliche Verzögerung der Baumaßnahme nicht ausschließen, bis Rechtssicherheit vorliegt“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Die DB rechne „nicht vor Herbst 2022 mit einer Entscheidung des Gerichts“ zur Klage. „Ein konkreter Termin liegt uns derzeit nicht vor.“

Auch der BI, die von der auf Baurecht spezialisierten Münchner Kanzlei Labbé vertreten wird, habe das Gericht noch keinen Verhandlungs-Termin genannt, erklärte Ilg auf Nachfrage. In der Klageschrift gegen den Planfeststellungsbeschluss habe der Rechtsanwalt bereits alle Einwände der Bürgerinitiative aufgeführt. Die bestehende Eisenbahnüberführung habe noch eine Lebensdauer bis 2037, erinnert Ilg – Eile sieht die BI also nicht. Ein kompletter Neubau mit künftig auf 7,3 Meter verbreiterter Kreisstraße für „flüssigen“ zweispurigen Begegnungsverkehr auch für Lkw sei nicht notwendig, sondern gefährde die Schulkinder beim Überqueren der Straße, aber auch Radler auf der Fahrbahn. Eine „kleine Sanierung“ des bestehenden Brückenbauwerks sei vollkommen ausreichend, so BI-Sprecher und Grünen-Gemeinderat Ilg. Es sei eine „erfreuliche Nachricht“ und „vernünftige Entscheidung“, dass die Deutsche Bahn „kein Steuergeld in die Hand nimmt“, bevor mit einem Gerichtsurteil Rechtssicherheit besteht, resümiert der Königswiesener.

Und so geht‘s in der Zwischenzeit weiter: Von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 laufen Vorarbeiten, teilt die Bahnsprecherin mit. Zum Beispiel seien Vegetationsmaßnahmen oder die Verlegung von Leitungen angepeilt. „Das Bauverfahren sieht vor, dass die Eisenbahnbrücke seitlich erstellt und dann an ihre finale Position eingeschoben wird“, so die Sprecherin weiter. Für den Einschub seien nach aktuellem Stand im Herbst 2024 eine 92-stündige Vollsperrung der Bahnlinie nötig, aber auch einige kürzere Sperrpausen für Kabelarbeiten und ähnliches. Für Fahrgäste werde während der Sperrungsphasen im Bereich Königswiesen ein Schienenersatzverkehr geplant, teilte die Bahnsprecherin mit.