Balkon-Brand durch Adventskranz

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die Kunststoffkonstruktion auf dem Boden des Balkons im zweiten Obergeschoss des BRK-Mehrgenerationencampus in Gauting wurde durch das Feuer komplett zerstört. © Freiwillige Feuerwehr Gauting

Bei einem Balkonbrand im BRK-Mehrgenerationencampus in Gauting ist in der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Gauting – Letzten Endes ging alles glimpflich aus: Dass es bei einem Brand im BRK-Mehrgenerationencampus in Gauting in der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag keine Verletzten gebeben hat, ist das Wichtigste. Gegen 2.30 Uhr wurde eine 85 Jahre alte Bewohnerin unsanft geweckt. Die Polizei berichtet, dass der Feuermelder in ihrer Wohnung gepiept habe. Zudem sei die Frau durch den Feuerschein aufgewacht, der auf dem Balkon ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu sehen gewesen sei, ergänzt Gautings Feuerwehrkommandant Alexander Jung im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Frau setzte sofort einen Notruf ab.

Binnen weniger Minuten war die Feuerwehr Gauting am Einsatzort an der Starnberger Straße, auch Kameraden aus Buchendorf und Stockdorf, Vertreter der Kreisbrandinspektion sowie Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, allein von den Feuerwehren waren es knapp 40 ehrenamtliche Helfer. Auf dem Balkon brannten die aus Kunststoff bestehenden Bodenpaneele, starker Rauch hatte sich entwickelt. „Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war Auslöser des Brandes ein von der Bewohnerin am Balkonboden abgestellter und angezündeter Adventskranz, welcher beim Schlafengehen vergessen wurde auszumachen“, erklärt ein Polizeisprecher.

Ein Angriffstrupp der Gautinger Wehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Kameraden aus Buchendorf und Stockdorf mussten deswegen nicht mehr eingreifen. Dennoch wurde auch die Gautinger Drehleiter in Stellung gebracht, um von dort aus mögliche Glutnester in der Hausdämmung oder an anderen Stellen des Gebäudes erkennen zu können. Die Wärmebildkamera habe darauf jedoch keine Hinweise ergeben, erklärt Jung. Auch die Polizei betont, dass „eine Gefahr für das Wohngebäude laut Angaben der Einsatzkräfte“ nicht bestanden habe. Vorsorglich wurden gut zehn Bewohner dennoch während der Löscharbeiten ins Freie gebracht. Den entstandenen Sachschaden durch das Feuer schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Der BRK-Mehrgenerationencampus bietet in verschiedenen Wohnformen Platz für 86 Seniorinnen und Senioren. Zur offiziellen Einweihung Ende November waren bereits 28 Menschen eingezogen. Das Feuer an Weihnachten war im Bereich der Appartements ausgebrochen.