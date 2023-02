Gautinger Indoors feiern ihr Comeback

Von: Christian Heinrich

Teilen

Endlich wieder Hallen-Baseball: Wegen der Corona-Pandemie haben die Gauting Indians in den vergangenen drei Jahren keine Deutsche Indoor-Meisterschaft ausgetragen. © Andrea Jaksch

Erstmals seit drei Jahren richten die Gauting Indians wieder die Deutsche Indoor-Meisterschaft im Baseball aus. Ingesamt 66 Teams haben gemeldet.

Gauting – Die Zeit des Wartens ist vorüber. An diesem Wochenende richten die Gauting Indians wieder die Deutschen Baseball-Indoor-Meisterschaften aus. Nach drei Jahren Pause kämpfen bei der 23. Auflage insgesamt 66 Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen um die begehrten Titel. „Ich glaube, dass die Teams heiß darauf sind, wieder bei uns zu spielen“, sagt Rupert Kleinknecht über die große Resonanz, die sich auf dem Niveau der Jahre vor der Pandemie befindet.

Der Organisationschef war sofort bereit, wie in den Jahren vor Corona alle Arbeiten rund um das Turnier zu übernehmen. Und auch der Vorstand votierte für eine Neuauflage. „Es hätte mich gewundert, wenn sich der Verein nicht dafür entschieden hätte“, sagt Kleinknecht. An der Fortsetzung der Indoors hat nie der geringste Hauch eines Zweifels bestanden. Allerdings gibt er zu, dass die allgemeinen Lockerungen, die inzwischen in der Gesellschaft greifen, sein Engagement wesentlich beeinflusst haben. „Ich hätte kein Turnier unter Spezialauflagen gemacht.“

Als vor drei Jahren die Indians die Deutschen Meisterschaften zum ersten Mal abgesagt hatten, dachte noch niemand an irgendwelche Beschränkungen. Bei der Firma Webasto in Stockdorf war der erste Corona-Fall in Deutschland aufgetreten. Da den Verein eine enge Beziehung mit dem Unternehmen verbindet, das unter anderem als Sponsor fungiert, entschlossen sich die Verantwortlichen damals, überhaupt kein Risiko einzugehen und das Turnier auszusetzen. Es war die erste größere Sportveranstaltung zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, bei der die Organisatoren aus freien Stücken die Reißleine zogen, um die Gesundheit der Spieler und ihrer Betreuer nicht zu gefährden. Für die Indians bedeutete dieser Einschnitt auch eine fehlende Einnahme, die für die Nachwuchsarbeit fest eingeplant war. „Es ist ein netter Zuverdienst“, betont Kleinknecht die wirtschaftliche Bedeutung des Turniers.

Nun können die Gautinger wieder mit einem gewissen Gewinn rechnen, der angesichts ehrgeiziger sportlicher Pläne für die Zukunft auch hilfreich ist. Schließlich plant der Verein einen neuen Standort für seinen Baseball-Park. Aber auch sonst besaß das Turnier für das Image des Vereins einen großen Werbewert, ließen sich doch über ein ganzes Wochenende hinweg neue Kontakte zu interessierten Kindern und deren Eltern knüpfen. „Wenn die Leute wissen wollen, wie Hallen-Baseball funktioniert, ist das die beste Möglichkeit“, sagt Kleinknecht.

In den insgesamt sechs Hallen der Mittel- und der Realschule in Gauting werden am Samstag (von 10 bis 19 Uhr) und am Sonntag (9 bis 17 Uhr) pro Tag ungefähr 200 Spiele abgewickelt. Das sollte dem Publikum schon einen Besuch wert sein. Werbung in eigener Sache haben die Indians genug betrieben. „Ganz Gauting ist plakatiert“, berichtet Kleinknecht voller Stolz.