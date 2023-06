Bauen für Gautings Kinder: Im Herbst fehlen 228 Plätze Betreuungsplätze

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Der Bedarf an Kinderbetreuung ist hoch und wird in den nächsten Jahren in Gauting noch steigen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

So viel steht fest: Der Bedarf an Kinderbetreuung ist hoch und wird in den nächsten Jahren noch steigen. Am Dienstag hat sich der Gemeinderat mit diesem Thema beschäftigt – vor allem mit der Notwendigkeit von Neubauten.

Gauting – Für junge Familien ist es enorm wichtig, dass die Kinderbetreuung funktioniert. Deshalb hat die Gemeinde Gauting vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München untersuchen lassen, wie groß der Bedarf ist und welche Standorte zu empfehlen sind. Christian Schwander stellte die Ergebnisse vor. Die Besonderheit: Die Gemeinde betreibt keine Kita selbst, sondern stellt nur verschiedenen Trägern nur die Räumlichkeiten zur Verfügung.

Eine Elternbefragung hat ergeben, dass das entscheidende Kriterium die Nähe der Kita zum Wohnort darstellt. „Wenn sie innerhalb von zehn Minuten erreichbar ist, akzeptieren die Eltern das“, so Schwander. Wichtig sei es daher, neue Gebäude so zu platzieren, dass sie für möglichst viele Familien leicht erreichbar sind, im Idealfall ohne große Straßen dazwischen, die laut Schwander „wie Barrieren wirken“.

Den größten Bedarf sieht der Experte für den Bereich nördlich der Ammerseestraße. „Hier haben wir die größte Differenz zwischen Angebot und Nachfrage.“Als möglichen Platz für einen Neubau stellte der Experte den Spielplatz an der Parkstraße zur Debatte. Für den Standort spricht, dass dort „kein Nutzungskonflikt droht“. Andererseits sei die Überlegung anzustellen, ob man wirklich eine innerörtliche Grünfläche aufgeben wolle. Als Alternative böte sich in diesem Bereich die Wiesmahdstraße an, für die die Nähe zum Wald sowie die Nähe zur Hubertusstraße spricht, die ebenfalls nur mäßig versorgt ist. „Aus ortsplanerischer Sicht würde ich diesen Standort empfehlen“, so Schwander. Für das Areal am Schulzentrum gibt es bereits erste Planungen, 2025 könnte das Haus stehen.

Noch keine Kita in Königswiesen

Der Ortsteil Königswiesen steht bislang ganz ohne Kita da. Eltern bringen ihren Nachwuchs bislang in die BRK-Kinderhäuser „Henry und Henriette“, „Hokuspokus“ oder ins katholische Kinderhaus „St. Josef“ in angrenzende Quartiere. „Durch die Affinität zum Wald bietet sich ein Waldkindergarten an“, so Schwander. Auch ein Bauwagen sei denkbar, für den neuerdings keine Privilegierung mehr erforderlich ist.

Einen gewissen Handlungsbedarf sieht Schwander auch in Buchendorf, wo das Eltern-Kind-Programm (EKP) das „Netz für Kinder“ betreibt. Es bietet aktuell Platz für 17 Kinder, in naher Zukunft werden aber mehr Plätze nötig sein. „Eine Ausweitung scheint sinnvoll, man sollte das Gespräch mit dem Betreiber suchen.“ Zugleich räumte er ein, dass sich die Zahlen nicht hundertprozentig voraussagen lassen. „Wir wissen nicht genau, wie die Situation in zehn Jahren sein wird. Das ist mit einer Unschärfe behaftet.“

Auch in Stockdorf sollte – so das Ergebnis der Analyse – die Gemeinde tätig werden. Viele Stockdorfer Kinder werden bei den „Webastolinis“, der Einrichtung von Webasto, mitbetreut. Aber: Dort haben Konzernangehörige Vorrang. „Diese Abhängigkeit sollte man verringern“, so Schwander. Denkbar sei eine Einrichtung auf dem Gelände von Stanz Schmidt, das bekanntlich zu einem neuen Quartier entwickelt werden soll. „Dafür spricht die zentrale Lage.“ Eine Überlegung wert sei auch die so genannte Zirkuswiese an der Fleckhamerstraße, die an Landschaftsschutzgebiet grenzt.

Stephanie Pahl (MiFü) hakte nach, wie der Sachstand beim Waldorfkindergarten im Villenviertel ist. „Da haben wir zwei Millionen reingesteckt, aber die Eröffnung lässt auf sich warten“, sagte sie. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) gab ihr Recht: „Wir werden zu einer Lösung kommen müssen.“

Unwillen bei Britta Hundesrügge (FDP) zum Thema Ganztagesklassen

Heiko Braun (Grüne) wies darauf hin, dass sich die Situation für die Königswieser durch den Neubau der Unterführung ab 2024 verschärfen wird. Denn: Sie werden weite Umwege fahren müssen, um ihre Kinder in Gauting abzugeben. „Wir sollten die Zeit nutzen“, mahnte er.

Britta Hundesrügge (FDP) brachte ihren Unwillen darüber zum Ausdruck, dass die Schulen keine Ganztagsklassen anbieten. „Ich verstehe das nicht“, sagte sie. Die Bürgermeisterin erwiderte, dass Ganztagsklassen von den Eltern kaum nachgefragt werden, möglicherweise, weil die Ferien nicht abgedeckt sind.

Keinen Zweifel ließ Kössinger daran, dass die Gemeinde dazu verpflichtet ist, die baulichen Voraussetzungen für die Kinderbetreuung zu schaffen, auch wenn die Träger Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. „Die Sache ist juristisch vollkommen klar“, sagte sie. Am Ende der Sitzung fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, die ermittelten Zahlen zur Grundlage für weitere Entscheidungen zu machen.