Bauhof soll nach Westen - Standort Grubmühlerfeldstraße ohne Erweiterungsmöglichkeit

Standort mit Ablaufdatum: Auf dem Gelände des Gautinger Bauhof gibt es immer etwas zu tun, Stefan Ianno und Zoran Topic prüfen auf dem Bild gerade ein Fahrzeug. Der Standort Grubmühlerfeldstraße jedoch wird wohl nur noch wenige Jahre bestehen, ein Neubau soll ins „Gautinger Feld“. © Andrea Jaksch

Dass die Gemeinde Gauting in einigen Jahren einen neuen Bauhof brauchen wird, ist schon länger bekannt. In Haushaltsberatungen gab es Hinweise auf den Standort, und der gefällt nicht allen.

Gauting – Für eine „Grundlagenermittlung“ für die Verlagerung des Gautinger Bauhofs ins künftige Gewerbegebiet „Gautinger Feld“ (neben Asklepios) sind 40 000 Euro im Haushalt der Gemeinde für 2022 veranschlagt. Am jetzigen, ungeeigneten Standort Grubmühlerfeldstraße habe der Bauhof keine Erweiterungsmöglichkeit, erläuterte Hochbauamtsleiterin Christiane Ait auf Nachfrage von SPD-Fraktionssprecher Eberhard Brucker.

Durch die Lagerung von Streusalz seien die Träger der Halle dort geschädigt, sprach Eberhard Brucker das Thema in der jüngsten Finanzausschusssitzung an. In Sicherungsmaßnahmen an der Lagerhalle hatte die Gemeinde deshalb laut Haushaltsplan bereits im Vorjahr 50 000 Euro investiert. Da sich weitere Reparaturen nicht weiter hinausschieben ließen, gebe es Überlegungen, den Bauhof künftig auf die gemeindliche Fläche „Gautinger Feld“ zu verlagern, sagte der SPD-Fraktionssprecher – doch in seinen Augen sei dieser neue Standort „ungünstig“. Hauptarbeitsgebiet des Bauhofs sei der Kernbereich des Hauptortes Gauting, in Buchendorf und Stockdorf. Würde der Betriebshof nach Gauting West nebenverlagert, entstünden längere Wegstrecken und damit zusätzliche Arbeitszeiten. Deshalb plädiere er für den Erhalt des Bauhofs am Standort Grubmühlerfeldstraße.

Bauhof an der Grubmühlerfeldstraße ohne Erweiterungsmöglichkeit

Doch so einfach ist das alles nicht. „Wir sind in enger Verbindung mit dem Statiker“, sagte Christiane Ait. Die notwendigen Arbeiten an der Salzhalle seien bereits zu 90 Prozent erledigt. Heuer folgen die letzten Maßnahmen. Damit wäre der Bestand des Bauhofs zumindest fünf Jahre gesichert. Der Standort ist aber generell nicht das Wahre: Es gibt keine Erweiterungsmöglichkeiten, das Gelände grenzt direkt an Wohnbebauung. Deshalb empfehle sie für die nahe Zukunft dringend einen anderen Standort, so die Hochbauamtsleiterin.

Eberhard Brucker schiebe den bereits vollgepackten Gautinger „Rucksack“ mit einem ordentlichen Investitionsstau mit seinem Vorschlag lediglich „in die nächste Generation“, kritisierte Maximilian Platzer (CSU). Da die Gemeinde wachse, steigen auch die Anforderungen an den Bauhof. Eine Generalsanierung am jetzigen Standort „können wir nicht leisten“, sagte der Christsoziale weiter. Deshalb sei es sinnvoller, das bisherige Bauhof-Grundstück in Zentrumslage zu veräußern und einen neuen, größeren Betriebshof „zu geringen Investitionskosten“ zu errichten, ergänzte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger (CSU). Das Gemeindegrundstück „Gautinger Feld“ sei als neuer Standort durchaus geeignet. cc