Beflügelndes und Tiefgründiges

Gut besuchte Ateliertage in der Reismühle

In der Gautinger Reismühle waren am Wochenende wieder die Ateliers geöffnet. Zahlreiche Besucher schauten sich die unterschiedlichen Ausstellungen an.

Gauting – Zum Auftakt der diesjährigen Ateliertage in der Gautinger Reismühle gab‘s nach coronabedingten Beschränkungen ein Open-Air-Konzert vom Feinsten. Im Hof der Reismühle begeisterten die Ludwig-Seuss-Band und der Wiener Bluesgott Erik Tauner 250 Zuhörerinnen und Zuhörer mit Country-Blues und Rock zum Mittanzen. Tom Mirus vom gleichnamigen Filmservice hatte das musikalische „Opening“ am Freitagabend organisiert.

Bei den „Ateliertagen“ am Samstag und Sonntag mit 26 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern ging‘s dann wieder ruhiger zu. Und es gab viel zu sehen und zu bestaunen.

Beflügelnd war gleich die himmelblaue Metall-Skulptur im Atelier von Ulrich Schweiger. Der Gautinger Klinge-Kultur-Preisträger hatte seine befreiten, bewegten Raumgestalten mit den ausladenden Armen übereinander angeordnet – unter dem heiter stimmenden Titel „Balance for Future“. Eine große Entdeckung waren die Werke von Bianca Artopé. Die studierte Architektin präsentierte großformatige tiefgründige digitale Collagen mit leuchtendem Blattmetall, in denen sich das Licht spiegelt. Ein Tokio-Aufenthalt inspirierte die Künstlerin zu einer eindrucksvollen Nachtfoto-Collage mit Wolkenkratzern und schwarzen Baumskulpturen. Am Bildrand, auf der Fahrbahn, entdeckt die Betrachterin zwei Schwäne, die sich im Wasser spiegeln. Denn in ihren mehrdeutigen Collagen wie „running still“, also rennen und nicht vom Platz kommen, kombiniere sie das Urbane der Architektur mit der Natur, „die man erst auf den zweiten Blick sieht“, sagt die Gewinnerin des Pasinger Kunstpreises 2019.

Faszinierende Rottöne dominieren bei den großformatigen Acrylgemälden von Carin Munzert. Ihre abstrakten Werke, wie die Impression vom wasserblauen Ammersee, sind ohne Titel. Die studierte Malerin, Grafikerin und Bildhauerin Stefanie von Quast begeistert mit Steinbildern auf Marmor- und Schieferplatten, wie der schwebenden nackten Schwimmerin. Aber auch mit Holz-Skulpturen. Das große Original ihres „Biermadels“ stehe im Kloster Andechs, verrät die Bildhauerin. Martina Hamnik, Erfinderin der patentierten, dynamischen Schlaufentechnik, hat ihre dreidimensionale Kunst mit makellosen Ballerinen und Sportlerinnen im Moment der Bewegung weiter entwickelt. Faszinierend ist das Großformat mit der Springerin, die gerade ins blaue Wasser taucht. Oder das Schlaufenbildfeuerwehr gauting von der perfekt erfassten Ballerina im fliegenden weißen Kleid beim Grand Jeté-Sprung. Kein Wunder, dass die Gautinger Reismühl-Künstlerin Hamnik über ihre Galerie gerade auch auf der Art Basel vertreten ist.

Kardiologin und Künstlerin Brigitte Cabell begeistert mit Skulpturen aus mineralischem buntem Zimbabwe-Serpentin. Absolut gelungen ist der aus Stein gemeißelte Kopf der von der Bildhauerin so verehrten, berühmten italienischen Renaissance-Dichterin Vittoria Colonna mit der markanten Nase. Mit dem sonnengelben Abstrakt-Gemälde mit flächigem Himmelblau und Grün unter dem Titel „Dancing in the Sunlight“ vermittelt die Markus-Lüpertz-Meister-Absolventin Evelyn Bermayer sommerliche Lebensfreude pur.

Christine Cless-Wesle