Die ersten Ersthelfer

Prall gefüllt war der Nebenraum des „Alten Wirt“ in Krailling: Fast alle 96 Mitglieder waren am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Stockdorf mit dabei. „Wir hatten 2018 ein Rekordjahr mit 229 Einsätzen“, betonte Kommandant Michael Suhrbier unter Applaus.

Stockdorf/Krailling – Aktuell feiern die Floriansjünger Stockdorf ein Jubiläum: „Die Stockdorfer war 1999 die erste Feuerwehr mit First Responder im Landkreis“, blickte Ludwig Gröber auf die Gründung der Ersthelfer vor 20 Jahren zurück.

Suhrbier sprach von einem „rekordverdächtigen, reichen Jahr“. Rund 550 ehrenamtliche Einsatzstunden hatten 87 Aktive, darunter 24 Jugendliche, in Stockdorf geleistet. Es waren insgesamt 40 Brandeinsätze, darunter auch Fehlalarme. „Real gebrannt hat es 16 Mal.“ Mit elf Wohnungsöffnungen standen diese Einsätze an zweiter Stelle. An einige Dramen erinnerte der Kommandant konkret. Einmal waren die Stockdorfer mit einem ganzen Trupp nachts im Mädchenheim Gauting. Eine Bewohnerin hatte ihre Bettmatratze angezündet. Auch beim Bundesamt für Fernmeldestatistik, der geheimnisumwitterten Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes in Stockdorf, war die Wehr im Einsatz: Ein defekter Kondensator hatte Schmorgeruch verursacht.

Die Wehr beschäftigt auch ihr neues Fahrzeug. Darum kümmert sich der bisherige Vereinschef Klaus Ringhoff. Das neue HLF 20 soll 2020 geliefert werden.

Ludwig Gröber erinnerte an die Anfänge der First Responder vor 20 Jahren. „Das war damals ein Novum“, sagte der Sohn des damaligen Kommandanten Stefan Gröber. Damit war die kleine Stockdorfer Wehr 1999 „Vorreiter im ganzen Landkreis“ – und traf auf Widerstand. Denn Berufsfeuerwehr München und BRK Starnberg, fürchteten um ihre Jobs, belegte Ersthelfer Gröber bei der Versammmlung mit Dokumenten. Die ausschließlich durch großzügige Spenden der Stockdorfer finanzierten First Responder hatten in den Anfängen maximal einen Einsatz pro Woche. „Heute sind es zwei“, sagte Gröber. „Schon kurz nach Gründung, am 31. Januar, 1999, retteten die ausgebildeten Ersthelfer Klaus Ringhoff und Wolfgang Bürkle ein Menschenleben“, berichtete Gröber unter großem Beifall. Seitdem wurden viele gerettet. Die geschulten Retter mit eigenem Fahrzeug in Stockdorf seien schneller vor Ort und überbrückten die Zeit, bis der Rettungsdienst mit Notarzt da ist.

„Mit 160 Einsätzen allein im Jahr 2018 haben wir einen absoluten Rekord“, resümierte Gröber, einer von 18 ausgebildeten Rettungshelfern in Stockdorf. Neu im Team ist Feuerwehrfrau Elena Cazacu. Allein zehn mal waren die First Responder auf der Webasto-Baustelle. Am 4. Juni kamen sie zu einem Radunfall. „Ein Schulkind hat nicht geschaut“, erzählte Gröber. An der Ampel habe ein Lkw den aufgehängten Helm des kleinen Radlers mitgerissen. Glücklicherweise sei das Kind auf den Gehweg geschleudert worden. Bürgermeistern Dr. Brigitte Kössinger dankte den Aktiven, auch der wachsenden Jugendfeuerwehr mit 17 Jungs und sieben Mädchen. „Wir sind froh, dass wir Sie haben.“

Von Christine Cless-Wesle