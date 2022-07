Bei Piepen Stoßlüften: Digitaler Luft-Wächter an Gautinger Mittelschule

Das kleine Gerät wirkt Wunder: Ingenieur Michael Kögler, Bayernwerk-Vorstandschef Dr. Egon Westphal, die Schülerinnen Morena und Emma mit dem Messgerät, Schulleiterin Birgit Hecktor, Schüler Marcus, Silke Mall, Schüler Gino, Vizelandrat Matthias Vilsmayer und Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (v.l.). © Andrea Jaksch

Bei der Anschaffung von Lüftungsgeräten für Schulen kommt die Gemeinde Gauting nicht voran, aber zumindest in der Mittelschule gibt es eine Alternative: Messgeräte des Bayernwerks, die piepsen, wenn in einem Klassenzimmer Stoßlüften erforderlich ist.

Gauting – Effektives Stoßlüften zum Schutz vor Coronaviren ist das Ziel eines Pilotprojekt „Smarte Luftraumsensoren“ der Bayernwerk AG, an dem sich die Gautinger Paul-Hey-Mittelschule beteiligt. Sobald die Raumluft „verbraucht“ ist, springt die Ampel eines digitalen Messgeräts von Grün auf Gelb und schließlich mit einem akustischen Piepser auf Rot – für die Schüler das Signal zum Fensteröffnen, erläuterte Ingenieur Michael Kögler bei einem Pressetermin mit Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Vizelandrat Mathias Vilsmayer und Dr. Egon Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG.

„Unsere Schülerinnen und Schüler sind begeistert“, erklärte sich Mittelschul-Rektorin Birgit Hecktor bei der Präsentation im Klassenzimmer der 10a. Bevor das Messgerät piepse, öffne eine vorab eingeteilte Schülerin oder ein Schüler bereits bei Gelb die Fenster. Das Pilotprojekt läuft seit April in 15 Klassenzimmern der Mittelschule, erläuterte Kössinger. Mit den digitalen Tafeln, die mit dem Internet verbunden sind, böten Gautings Schulen bereits die technischen Voraussetzungen für die Messgeräte. Sie sei über das Pilotprojekt gleich „doppelt froh“. Schließlich sei die Gemeinde Gauting mit der EU-weiten Ausschreibung der Lüftungsgeräte in allen Klassenzimmern für die unter Zwölfjährigen“ gescheitert – es gab nur ein Angebot, aber das war unzureichend. Im nächsten Schritt müsse erst der Gemeinderat entscheiden, wie es mit den Lüftungsgeräten weitergehen soll. Mit dem digital initiierten Stoßlüften gebe es eine einfache Möglichkeit, sich vor Viren zu schützen, betonte die Rathauschefin. Außerdem verbessere gute Luft im Klassenzimmer die Konzentration der Schüler, lobte Matthias Vilsmayer das Pilotprojekt.

An einer digitalen Tafel erläuterte Ingenieur Michael Kögler vom Bayernwerk, wie das System funktioniert. Über das Energieportal des Bayernwerks habe das Rathaus „einfachen und bequemen“ Zugang auf die die gemessenen Werte in den 15 Klassenzimmern der Mittelschule. Am vergangenen Mittwoch um 11 Uhr beispielsweise war die gemessene CO2-Konzentration zum Beispiel im Klassenzimmer der 10a kurzfristig auf „schlechte Luftqualität“ geschnellt. Zehn Minuten nach dem Stoßlüften stand die digitale Ampel wieder auf Grün. Die hohe CO2-Konzentration habe sich deshalb entwickelt, weil vor dem Wechsel in ein anderes Klassenzimmer nicht mehr gelüftet worden sei, erklärte Schülerin Morena Ferrera (13). Inzwischen praktiziere sie auch zu Hause das Stoßlüften, betont sie den Lerneffekt. Wer intelligent stoßlüftet, statt Fenster länger zu kippen, „spart Energiekosten“, betonte auch Bayernwerk-Vorstandsvorsitzender Westphal mit Blick auf die kommende Heizperiode. Mit dem noch bis 2023 laufenden Pilotprojekt an der Mittelschule habe die Gemeinde eine gute Datenquelle für die Abwägung zwischen Ansteckungsrisiko und Heizenergie. Denn auch die Raumtemperatur wird gemessen.

Christine Cless-Wesle