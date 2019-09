In die Historie von Buchendorf eingetaucht

Im Mittelpunkt des dritten Ortsspaziergangs der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte – Oberes Würmtal stand der Gautinger Ortsteil Buchendorf. Der pensionierte Gymnasiallehrer Eberhard von Lochner führte durch seine Wahlheimat.

Buchendorf – Start war in der St.-Michael-Kirche. Neugierig betrachten die Spaziergänger die am Samstag eigens angestrahlte Bodenausgrabung unter Glas. Bei der Renovierung der Dorfkirche 1996 hatten Archäologen Relikte des ursprünglichen Holzbauwerks aus dem 7./8. Jahrhundert entdeckt. Aber auch die Spuren der aus Tuffstein errichteten Nachfolger-Kirche erklärte von Lochner.

Wahrscheinlich wurde Buchendorf auf der fruchtbaren Rodungsinsel oberhalb des Würmtals bereits im 7. Jahrhundert gegründet. Doch urkundlich wurde „Pouchardorf“ als Dorf der Leute bei den Buchen oder am Buchenwald erst im 12. Jahrhundert erwähnt, so von Lochner. Aus einer um 800 ausgestellten Schenkungsurkunde sei klar, dass Kysila, eine Schwester oder Tochter Karls des Großen, die Kirchen von Gauting, Leutstetten und Buchendorf samt karolingischen Gütern vor gut 1200 Jahren dem Kloster Benediktbeuern vermacht hat.

Der Heilige Michael mit der Seelenwaage am Altar der Buchendorfer Kirche ist ein Meisterwerk des berühmten Münchner Rokoko-Bildhauers Johann Baptist Straub (1704-1784). Von 1580 bis 1905 war das weitaus fruchtbarere Buchendorf Pfarrsitz von Gauting, erklärte der frühere Gymnasiallehrer. Außen an der Kirchenwand erinnert eine Steintafel an Pater Ferdinand Demes (1929- 2006). Der letzte Seelsorger von Buchendorf betreute auch die Schwestern im Altenheim der Englischen Fräulein neben der Kirche. Seit 2005 ist das Kloster samt Pfarrhof und Remise Sitz des einzigen russisch-orthodoxen Frauenklosters in ganz Deutschland.

Weiter ging der Spaziergang über die Kirchentreppe zum Dorfkern. Schräg gegenüber vom ehemaligen Wasserturm leuchtet die vergoldete Mariensäule. Wie heute der Zünsler die Buchsbäume hat Ende des 19. Jahrhunderts der Nonnenspinner ganze Wälder zerstört, erklärte von Lochner. Aus Dankbarkeit, dass ihr Forst vom Schädling verschont blieb, ließen Bürger 1893 die Mariensäule errichteten. Die Wanderer passierten das historische Schulhaus von 1908, heute Sitz des Netzes für Kinder und kamen auch bei der skandalträchtigen Villa von Gerda Achternbusch vorbei. Sie beherbergte dort Mitglieder einer Sekte, die nach den Meditationsregeln des Gurus Sant Thakar Singh Kinder gequält haben, bis das Jugendamt einschritt.

Ein Höhepunkt der Führung war die Keltenschanze im Nordosten von Buchendorf. Das Bodendenkmal, ein Kultplatz aus der späten Laténezeit, gilt als besterhaltene Viereckschanze in ganz Süddeutschland. Nach fast zwei Stunden Ortsspaziergang waren die Wanderer – die meisten im Seniorenalter –- reif für die Einkehr im Buchendorfer Landgasthof.

Von Christine Cless-Wesle