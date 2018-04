Kiloweise Stifte machen Mädchen stark

Sie sind billig, werden deshalb oft gekauft und landen bald im Müll: Plastikstifte. Dafür sind sie zu schade, denn sie können Mädchen stark machen. So heißt eine Benefizaktion, die in Gauting noch bis Jahresende läuft.

Gauting – Die große Karre des Lastenfahrrades ist gefüllt mit verbrauchten Stiften aus Plastik. Karl-Heinz Jobst hat im Gautinger Umweltzentrum Öko & Fair mehrere Kilogramm ausgediente Kugelschreiber, Filzstifte und Füllerpatronen gesammelt. Beni (9) aus der Klasse 4f präsentiert mit seinen Klassenkameradinnen drei große Kisten mit Plastik-Schreibutensilien. An der Benefiz-Aktion „Stifte machen Mädchen stark“ anlässlich des Weltgebetstages der Frauen haben sich heuer vor allem Schüler beteilgt, berichtet Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer von der Gautinger Christuskirche erfreut.

„Ich finde die Aktion klasse“, sagt Sibylle Sommer. Im Eine-Welt-Laden im Pfarrzentrum von St. Benedikt hatte die Ehrenamtliche eine Kiste hingestellt, in der Besucher eingetrocknete Filzstifte, ausgediente Kugelschreiber und andere Stifte aus Plastik werfen konnten. Die Box für den guten Zweck „Stifte machen Mädchen stark“ war im Nu gefüllt, berichtet Sibylle Sommer, stellvertretende Leiterin der Gautinger Schule der Fantasie bei der Übergabe des Plastkabfalls im Walter-Hildmann-Haus.

Im Rahmen des Plastikfastens 2018 hatte der Weltgebetstag der Frauen zur Benefizaktion aufgerufen, erläutert die Gautinger Konrektorin Karin von Seydlitz. Für jedes Kilo angeliefertes Plastik wird ein Kind mit Schulmaterial und Bildung versorgt. „Es geht um syrische Mädchen in einem Flüchtlingslager in Jordanien“, weiß Lucie (10). Ihr gleichaltriger Klassenkamerad Neo hatte zu Hause 20 ausgediente Plastikstifte gesammelt: „Ich habe noch eine Schwester“, die hat ihm geholfen.

Alle 5. bis 8. Klassen in Gauting haben an der Aktion teilgenommen, sagt Sandra Sander von der örtlichen Realschule. Die Lehrerin lieferte im Walter-Hildmann-Haus eine Kiste mit gut acht Kilo Plastikstiften an.

Mit der Benefiz-Aktion für die Schul-Bildung syrischer Mädchen werde gleich auch das Umweltbewusstsein der Gautinger Kinder geschärft, sagt Konrektorin Barbara Basalyk. Schon bei der Schuleinschreibung weise sie die Eltern darauf hin, dass umweltfreundliches Material gefragt sei. In den ersten und zweiten Klassen verlange sie Holzstifte und Wachsmalkreiden. Weil Plastikstifte so wenig kosten, gebe es für das billige Wegwerfmaterial gar keine Wertschätzung. Die Plastiksammlung für die Bildung von syrischen Mädchen sei erst der Anfang, so Basalyk. Auch Altglas-Sammelstellen seien früher zunächst belächelt worden, sagt die Lehrerin.

Noch bis Jahresende läuft in Gauting „Stifte machen Mädchen stark“, sagt Pfarrer Firnschild-Steuer. „Ich würde es begrüßen, wenn die Aktion des Weltgebetstags danach weitergeht“, fügt Karl-Heinz Jobst an, schwingt sich in den Sattel und radelt mit leerer Kiste vom Krapfberg zurück ins Würmtal.