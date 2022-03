Hoffnung aus der Musik

Musizierten mit ansteckender Spielfreude für einen guten Zweck (v.l.): Julia Fischer, Adrian Oetiker und Lena Neudauer auf der Bühne im Gautinger Bosco. © Andrea Jaksch

Das Interesse war groß, die Vorstellung fantastisch: Die beiden ausverkauften Benefizkonzerte, die die Gautinger Geigerin Julia Fischer mit ihrer Kollegin Lena Neudauer und dem Schweizer Pianisten Adrian Oetiker gab, waren ein Ohrenschmaus. Das Spendenkonto des Veranstalters, des Theaterforums Gauting, ist noch bis Ende März geöffnet. Die Spenden sollen der Ukraine-Hilfe des BRK-Kreisverbands zugute kommen.

Gauting –„Fassungslos über einen Angriffskrieg mitten in Europa, der die Menschen in die Flucht treibt, versuchen wir unsere Hilflosigkeit mit Geldspenden, Nahrung und Kleidung für die geflohenen Frauen und Kinder zu überwinden“, sagte Bosco-Managerin Amelie Krause vor dem Benefizkonzert für die Ukraine am Freitagabend im Bosco in Gauting. Die Weltklasse-Geigerin Julia Fischer aus Gauting gab mit Violinvirtuosin Lena Neudauer und Pianist Adrian Oetiker zwei restlos ausgebuchte Benefizkonzerte.

Gleich zum Auftakt begeisterte das Trio mit ansteckender Spielfreude: In glänzender Harmonie erklang das beschwingte Allegro aus der Sonate G-Dur von Joseph Haydn. Es war gewissermaßen ein Heimspiel im Bosco. Denn die heutigen Musikprofessorinnen Fischer und Neudauer sind in Gauting aufgewachsen und konzertierten bereits als Kinder mit Philharmoniker Heinrich Klug. Mit dem ebenfalls in Gauting lebenden Schweizer Pianisten Prof. Adrian Oetiker spendete am Freitag deshalb ein erstklassiges Kammerensemble den insgesamt fast 400 Zuhörern neue Hoffnung durch Musik bei zwei Konzerten, für die es sogar Wartelisten gab. Der Erlös kommt der Ukraine-Nothilfe des BRK-Kreisverbands zu Gute. Die Summe ist noch offen, weil noch bis Ende März Spenden möglich sind.

„Wir fanden die fünfte Sonate von Haydn gestern viel schöner“, erzählte Fischer. Zum Auftakt spielte das Trio deshalb nicht die Haydn-Sonate aus dem gedruckten Programm, sondern spontan die viersätzige, reich komponierte in G-Dur. Innig berührend boten die Violinistinnen die dosierte Wehklage des Andante zu dahinschreitenden Akkorden des Pianisten, die ins zarteste Pianissimo münden. Nach dem Weckruf des Menuetts jagte das Finale Presto mit dem Dialog der beiden Violinen im Zentrum derart temporeich dahin, dass sogar erheitertes Lachen im Publikum zu hören war – und langer Applaus.

Mit den beiden Klavierstücken des Romantikers Franz Schubert faszinierte Adrian Oetiker mit einer tief berührenden, melancholischen Klage. Zwischen dunklen Akkorden schien das lichte Thema durch – als ferne Erinnerung an helle Tage. Oetiker ist ein grandioser Pianist, der die Klaviatur der Gefühle mit seinem gekonnten, fein dosierten Spiel bediente. Die Gautinger dankten es ihm mit Sonderapplaus.

Im Violin-Duo concertant des Romantikers Charles-Auguste de Bériot dominierte Fischer mit energischem Strich, ihrem unvergleichlich virtuos strahlenden Spiel. Das Adagio boten Fischer und Neudauer auf ihren kostbaren Guadagnini-Instrumenten als erzählerische Zwiesprache aus einem Guss. Beschwingt im Gleichklang bot dieses seit Kindesbeinen aufeinander eingespielte Duo das Allegro con spirito atemberaubend temporeich.

Im zweiten Part begeisterte das Ensemble mit dem Trio für Violine, Viola und Klavier von Felix Mendelssohn-Bartholdy in c-Moll. Im Zentrum Neudauers Violine, Fischer wechselte zur Viola. Das Allegro begann als Weckruf, mündete in das temporeich interpretierte Scherzo mit den nur so dahinperlenden Läufen des Pianisten Oetiker. Das geradezu strahlende Thema der beiden Streichinstrumente, umschmeichelt vom Pianisten, mündete ins geschwind-virtuos hingelegte Allegro. Hingerissener Beifall des Publikums.

Zum Finale begeisterte das glänzend eingespielte Ensemble mit der dramatischen Suite für zwei Violinen und Klavier von Moritz Moszkowski. Die reine Spiellust der grandiosen Violin-Virtuosinnen riss die Gautinger mit: Sie dankten mit langem Beifall, Getrampel – und Spenden. Zugabe gab es keine an diesem Abend. Denn die Besucher für das zweite, ebenfalls ausgebuchte Benefizkonzert standen bereits an.

Spendenkonto

Das Spendenkonto für die Ukraine-Hilfe des Theaterforums Gauting ist bis Ende März offen: IBAN DE06 7025 0150 0022 8861 21. Unter (089) 45 23 85 80 gibt es Spendenquittungen.