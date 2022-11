Bewegungspark am Würmufer für alle Altersgruppen

So soll der Bewegungspark in Gauting aussehen. © Kirsten Rantzau/Kompan GmbH

Dieser Tage beginnen die Arbeiten für den Bewegungspark an der Würm in Gauting. Die Geräte werden Ende des Monats geliefert, eröffnet werden soll der Park aber erst im Frühjahr 2023.

Gauting – Seit einigen Wochen schon ist der Fußweg vom Gautinger Hauptplatz in Richtung Schlossstraße gesperrt, weil Vorbereitungen für den Bewegungspark an der Würm liefen. Nun wird es konkreter, wie die Gemeinde am Montag mitteilte: „Bereits in dieser Woche wird das vorbereitete Bauzaun-Banner angebracht. Damit erhalten alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich ein konkretes Bild über Gautings zukünftiges Zentrum für Sport und Entspannung an der Würm zu machen.“ 13 Fitness-Stationen für 18 Nutzer gleichzeitig und zwei Sitzgruppen sind geplant.

Möglich wurde der Park durch eine großzügige Förderung durch die Regierung von Oberbayern, die mit 77 000 Euro den Löwenanteil der Kosten von 90 000 Euro beisteuert. Nicht nur deswegen stimmten Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und der Gemeinderat zu: „Wir wollten die Würm verstärkt für alle öffnen“, betont sie in der Mitteilung, „nun verbinden wir dieses Vorhaben mit dem Angebot an alle, sich fit und gesund zu halten, gerne aber auch eine Ruhepause auf dem Weg vom Einkauf oder dem Spaziergang zum Schlosspark einzulegen.“

Eröffnung fürs Frühjahr geplant

Lieferung und Montage der Geräte ist für die Kalenderwoche 48 geplant, erklärte Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt – das ist Ende November. Die Heckenpflanzung erfolge im Frühjahr 2023, danach soll der Bewegungspark offiziell eröffnet werden. Als Eingrünung diene zum einen der vorhandene Walnussbaum, der vor allem für die Sitzgruppen und den Senioren-Fit-Bereich als Schattenspender fungiere. Zum anderen werde der gesamte Bereich zur Straße hin mit einer etwa 1,80 Meter hohen, immergrünen Ligusterhecke bepflanzt, so dass die Trainierenden nicht den unmittelbaren Blicken der Spaziergänger ausgesetzt seien. Die Nutzungszeit steht bereits fest: 7 bis 22 Uhr. Auch Arbeitende sollen nach Feierabend noch eine Möglichkeit zum sportlichen Ausgleich finden. Die Geräte sind für alle ab 14 Jahren geeignet, aber in den verschiedenen Bereichen den unterschiedlichen Altersanforderungen angepasst.

Der Ur-Beschluss für den Bewegungspark stammt aus dem Jahr 2019, erst die hohe Förderung in diesem Jahr erlaubte eine Neuplanung und Realisierung. „Seitens der Verwaltung und des Gemeinderats wurde darauf Wert gelegt, dass der Bewegungspark für alle Generationen geeignet und barrierefrei gestaltet wird. Für die Barrierefreiheit ist vor allem die Auswahl barrierefreier Outdoor-Fitnessgeräte sowie ein barrierefreier Untergrund ausschlaggebend“, erklärte Rieboldt. Auf Basis sportmedizinischer Erkenntnisse wird es einen Street-Workout-Bereich (vor allem Calisthenics-Anlage, Schwerpunkt Körpergewicht) und einen Senioren-Fit-Bereich (verschiedene Balance-Elemente, die vor allem die Koordination, das Gleichgewicht und die Wahrnehmung schulen) geben, in dem es auch Geräte für ein intensives Herz-Kreislauf-Training geben wird. Dritter Bereich ist der Cardio-Fit-Bereich mit „City-Bike“ und Crosstrainer.