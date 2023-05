Bewegungspark und Spaß für alle

Teilen

Spaß für alle: Oliver Beißner (Kompan GmbH), Papa Alexander mit Amelie und Paul, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger mit Stoppuhr, Michaela Thiel (Gemeinde Gauting), Volker Rasp (Regierung von Oberbayern) und Uwe Lersch (Kompan GmbH) bei der Eröffnung des Bewegungsparks in Gauting (v.l.). © Photographer: Andrea Jaksch

Bei grauem Himmel und acht Grad Außentemperatur eröffnete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger am Samstagvormittag den Gautinger Bewegungspark an der Würmidylle hinterm „Denn‘s“ an der Schloßstraße: Insgesamt 23 Fitness-Geräte stehen fürs Training bereit.

Gilching – Mit 80 Prozent hat die Regierung von Oberbayern den neuen Gautinger Treffpunkt über das Programm „Innenstädte beleben“ gefördert: Gautinger Familien mit Kindern, Seniorinnen und Senioren waren bei der großen Eröffnungsfeier des Gautinger Bewegungsparks an der Würm am Samstag dabei. Pünktlich zum „Städtebaufördertag“ durchschnitt Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger mit Volker Rasp, Gebietsreferent von der Regierung von Oberbayern, das blaue Band.

„Ich finde das toll, dass es auch Geräte für ältere Menschen gibt“, freute sich ein 80-jähriger Anwohner aus dem Wohn-Geschäftshaus Baderhof am Hauptplatz. Denn für die ältere Generation oder Menschen mit Beeinträchtigung gibt es einen eigenen Fit- und Reha-Bereich mit Balance-Elementen, die Koordination, Gleichgewicht und Wahrnehmung schulen. Auch ein „Arm-Bike“ zur Kräftigung der Oberkörpermuskulatur, und ein „Fitness-Jumper Flex“ für ein intensives Herz-Kreislauf-Training stehen bereit.

„Ohne die Städtebauförderung hätten wir uns das gar nicht leisten können“, dankte daher Brigitte Kössinger Gebietsreferent Volker Rasp. Denn über das Programm „Innenstädte beleben“ habe die Regierung den neu angelegten Gautinger Bewegungspark an der Würmidylle zu 80 Prozent gesponsert. Sie hoffe, dass die Gautingerinnen und Gautinger die von Oliver Beißner von der Firma Kompan gelieferten „hochwertigen Fitness-Geräte auch rege nutzen, sie pfleglich behandeln und dass wir alle miteinander gesund und fit bleiben“.

Von den insgesamt 90 000 Euro, die der neu angelegte Gautinger Bewegungspark kostete, habe die Regierung 62 000 Euro übernommen, erläuterte Rasp. Weitere 50 000 Euro flössen zusätzlich in kleinere Maßnahmen im Gautinger Bahnhofsumfeld und am Pippinplatz. Seit 1998 habe die Städtebauförderung Gautinger Maßnahmen mit insgesamt einer halben Million unterstützt, berichtete er weiter. „Mit dem neu angelegten Bewegungsparcours im Park am Würmufer hat die Gemeinde für ihre Bürger im Wohnquartier um den zentralen Hauptplatz einen neuen Treffpunkt geschaffen.“ Diese Grüninsel für Spiel, Sport Freizeit mit gemütlichen Holztisch-Garnituren und- bänken für alle Generationen belebe die Gautinger Ortsmitte. „In heißen Sommern senkt diese von Gautinger Bauhofgärtnern neu angelegte Grünfläche an der Würm mit großem Walnussbaum die Temperatur um bis zu vier Grad.“ Damit sinke auch der CO2-Ausstoß, würdigte der Regierungsvertreter Gautings neuen Bewegungspark.

Bei Drinks aus der eigens aufgebauten, ebenfalls gesponserten „Smoothie-Bar“ und Fitness-Tests wurde am Samstag noch lange gefeiert. Schnell sein lohnte sich: Den ersten 100 Besuchern spendierte die Gemeinde einen Smoothie als Motivationsspritze. „Das ist einfach Spaß hier an der frischen Luft“, betonte eine 58-Jährige, die für ihre 88-jährige Mutter das Balancegerät im Reha-Bereich ausprobierte. Der erst 11-jährige Georg hangelte sich mühelos an den hohen Eigengewichtsstangen entlang. „Ich hoffe, dass die Leute auch mal zum Ratschen vorbeikommen“, sagte Ex-Feuerwehrkommandant und Ur-Gautinger Sebastian Grill, der im längst abgerissenen Bauernhaus Grill am Hauptplatz aufgewachsen ist. (cc)