Wo Gautinger Akku-Schrauber und Kuchenformen leihen können

Mehr als Bücher und CDs: In der „Bibliothek der Dinge“ können sich Gautinger vieles andere ausleihen, auch Puppen, die Ulrike Schwarzkopf (l.) zeigt, oder eine Feuerwehrauto-Backform, für die Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger Feuer und Flamme war. © Andrea Jaksch

Die Gemeindebibliothek Gauting erweitert ihr Angebot um eine „Bibliothek der Dinge“. Kostenlos kann man vom Akku-Schrauber bis zur Backform alles ausleihen.

Gauting – „Leihen statt kaufen“: Unter diesem Klimaschutz-Motto präsentierte die stellvertretende Leiterin Ulrike Schwarzkopf am Dienstag ihre neue „Bibliothek der Dinge“. Denn wer weiß schon, dass es in der Gautinger Gemeindebibliothek im Rathaustiefgeschoss außer Büchern, DVDs und Spielen auch insgesamt 37 neue hochwertige Geräte zum kostenfreien Ausleihen gibt? Im Regal stehen zum Beispiel Akku-Schrauber, Nähmaschine, DVD-/CD-Brenner, Werkzeugkoffer, eine Eismaschine oder ein Kasperltheater samt Puppen parat. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger eröffnete mit Ulrike Schwarzkopf die neue Abteilung.

Im Rahmen der Agenda 2030 leiste die Gemeindebibliothek so ihren Beitrag zum Ressourcen-Sparen und zur Eindämmung des Konsums, erklärte Ulrike Schwarzkopf. Warum solle die Gemeindebücherei zum Ratgeberbuch nicht gleich das passende Leihgerät anbieten? Insgesamt 37 hochwertige Artikel können ab sofort in der „Bibliothek der Dinge“ von allen 3000 Nutzerinnen und Nutzern kostenfrei ausgeliehen werden. Mit Leiterin Doreen Kleiner hat das Bibliotheksteam die Idee dazu entwickelt und die Gegenstände angeschafft. Darunter ist auch ein Scanner, mit dem man mühelos Familien-Fotoalben auf dem PC speichern kann. Der koste 179 Euro, werde aber nur einmal gebraucht und stehe dann nur herum, erklärt Ulrike Schwarzkopf den Klimaschutz-Effekt.

Kuchenform hat es der Bürgermeisterin angetan

Für die rote Feuerwehrauto-Kuchenform aus Silicon war Bürgermeisterin Kössinger sofort Feuer und Flamme: „Meinem Enkelkind werde ich zum Geburtstag ein Feuerwehrauto backen“, freut sich die Rathauschefin über das neue Angebot. Denn Leo (3) sei großer Feuerwehrfan. Für die Kleinsten gibt‘s aber auch die „Toni“-Box mit Figürchen wie dem Sandmännchen, das Einschlafmusik vorspielt. In der Sparte „Technik und Digitales“ stehen Nintendo Switch, CD/DVD-Brenner, Bluetoothlautsprecher und sogar eine Eismaschine bereit. Werkzeugkoffer, Fenster-Sauger, Wasserwaage, Akku-Schrauber, Lochzange, Nähmaschine oder „Ortungsgerät“ für Elektroleitungen, damit niemand an der falschen Stelle einen Dübel in die Wand bohrt, gibt‘s ebenfalls zum kostenfreien Ausleihen.

Highlights in der Rubrik „Hobby und Freizeit“ sind Wikingerschach, Slackline, Spielball, Fernglas, aber auch Jonglierset, eine tibetische Klangschale, eine Seifenblasenmaschine und ein Kasperltheater mit waschbaren Figuren wie dem „Räuber Hotzenplotz“. Mit den Boccia-Kugeln können Ausleiherinnen und Ausleiher gleich weiter zur Boulebahn beim nahen Jugendzentrum ziehen, erklärt Ulrike Schwarzkopf. Und das Schachspiel mit den großen Wikinger-Holz-Figuren oder der Balanceball sei durchaus auch für Senioren attraktiv. Es gibt noch mehr: Mit dem „Heimplanetarium“ können Ausleiher sogar Sterne an ihre Zimmerdecke projizieren.

Die Artikel dürfen bis zu 14 Tage lang geliehen werden. Gauting sei mit diesem Angebot in den Würmtalgemeinden Vorreiter, betonte Ulrike Schwarzkopf.