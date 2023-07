Boogie mit Ludwig Seuss bei jedem Wetter

Wein, Reismühle und Boogie: Das Organisationsteam um Joachim Heinzelmann (Foto), Tom Mirus und Maike Reuter bietet vor allem Musik und Genuss beim „Reismühl-Open-Air“ am Freitag, 4. August. © Andrea Jaksch

Nach dem Kult ist vor dem „Reismühl-Open-Air“: Am Freitag, 4. August, verwandelt sich der Innenhof der Reismühle in eine Konzert-Arena. Zu Gast ist Ludwig Seuss mit seiner Band. Die ehrenamtlichen Organisatoren bieten auch einen Shuttle-Service zum Bahnhof an.

Gauting – Zwei Wochen nach dem Kult auf dem Schulcampus steigt in der traumhaften Kulisse des Innenhofs der Reismühle am Freitag, 4. August, ab 17 Uhr das „Reismühl-Open-Air“. „Top-Act“ sei wie im Vorjahr Blues- und Boogie-Pianist Ludwig Seuss mit seiner Band, erklärt der ehrenamtliche Mitveranstalter Tom Mirus vom gleichnamigen Filmservice. Begleitet werde der Konzertabend von einem „kulinarisch ebenso hochwertigen Programm mit Grillstation“ sowie „viel Wein und Geist“.

Premiere feierte das „Reismühl-Open-Air“ im Sommer 2022. Heuer ergriffen Tom Mirus, der mit seinem Film-Ausstattungsservice in der Reismühle beheimatet ist, und der Gautinger Einzelhändler Joachim Heinzelmann von „Wein & Geist“ an der Starnberger Straße wieder die Initiative. Zum ehrenamtlichen Organisationsteam gehört außerdem Maike Reuter. An der Grillstation will die gelernte Hotelkauffrau aus Gauting mit einer Würmtaler Gastronomin klassische Schmankerl mit Fleisch vom Biobauernhof, aber auch vegane Bratwurst, Sommersalate und Bruschetta anbieten. Als „Fast-Nachbar“ der Reismühle, wie er sagt, ist Heinzelmann dabei: Außer Aperol Spritz, Limoncello, Prosecco und Wein werde es auch Augustiner-Bier geben, sagt der Mitveranstalter. Tom Mirus organisiere die Biergartengarnituren samt Überdachung sowie die Freilicht-Bühne für den Bandauftritt im Innenhof.

Shuttle-Bus bis zum Bahnhof Gauting

Der Abend am 4. August, beginnt um 17 Uhr mit der Eröffnung der Gastronomie-Stände. Ab etwa 18.30 Uhr wird der Würmtaler Lokalmatador Florian Groll spielen. Der Vollblutgitarrist, inspiriert von Led Zeppelin oder Cream, ist auch schon mit Erik Berthold und Abi Wallenstein aufgetreten. Richtig ab geht es dann mit der Ludwig-Seuss-Band. Ab etwa 20 Uhr werde der Pianist der Spider Murphy Gang in die Tasten hauen und die Stimmung vollends zum Glühen bringen, sind die Veranstalter überzeugt. Mit seiner Band werde Zydeco-Akkordeonist Seuss Boogie, Jazz und Blues wieder so bieten, dass es wohl die wenigsten auf ihren Sitzen halten werde.

Das zweite „Reismühl-Open-Air“ finde bei jedem Wetter statt, sagt Maike Reuter. Denn Mirus baue außer der Bühne auch schwere Pavillons, stabile Schirme und Heizpilze auf. Damit alle Festivalbesucher alkoholische Getränke genießen können, bieten die ehrenamtlichen Veranstalter ab 16 Uhr einen Shuttle-Service zwischen Bahnhof Gauting und Reismühle an – bis Mitternacht. Tickets für das Open-Air gibt es zu 20 Euro bei „Wein & Geist“ an der Starnberger Straße 15 und bei Maike Reuter unter 0157 / 58 47 95 33. Zwei Euro vom Eintrittspreis gehen an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Im vorigen Jahr wurden 350 Karten verkauft. (cc)