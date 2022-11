Erinnerung an einen Widerstandskämpfer

Zur Erinnerung an einen Gegner des NS-Regimes: Dr. Margarete Sedlmeyer hat ein Buch über den Gautinger Publizisten Friedrich Ritter von Lama geschrieben. Zusammen mit Karl Ludwig Hebler von der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal, hat sie es im Gautinger Rathaus vorgestellt. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Der Gautinger Publizist Friedrich Ritter von Lama leistete mit seinen Schriften Widerstand gegen das NS-Regime. 1944 starb er im Gefängnis. Die Gautinger Autorin Dr. Margarete Sedlmeyer erinnert in einem neuen Buch an sein Leben und Wirken.

Gauting – Im Gautinger Rathaus-Foyer erinnert eine Gedenktafel an den NS-Widerstandskämpfer und katholischen Journalisten Friedrich Ritter von Lama (1876-1944). An dieser Stelle wurde am Dienstag ein weiteres Denkmal für Friedrich Ritter von Lama vorgestellt. Geschaffen hat es die Gautinger Autorin Dr. Margarete Sedlmeyer in Form ihres aufwendig recherchierten Bandes „Widerstand durch das Wort“ über den Publizisten, der ab 1930 in Gauting lebte.

„Ein Mensch, der den Mut hatte, durch Worte Widerstand zu leisten – und das mit dem Leben bezahlte“, sagte Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger bei der Buchpräsentation über Friedrich Ritter von Lama und dankte Sedlmeyer für ihre Erinnerungsarbeit. Die Bürgermeisterin dankte auch ihrem Vorgänger Dr. Ekkehard Knobloch, der die Gedenktafel initiiert hatte.

Mehr als 75 Jahre nach Lamas Tod solle „sein Widerstand in Hitlers Regime der dritten Generation vermittelt werden“, erläuterte Margarete Sedlmeyer ihr großes Anliegen. Mit eigenen Recherchen wie dem von der Gestapo beschlagnahmten Schriftverkehr des katholischen Publizisten gebe sie einem breiten Publikum Einblicke zu NS-Widerstandsgruppen. Der Herausgeber der Konnersreuther Jahrbücher in Rom und Sohn eines Zentrumsabgeordneten publizierte über Offenbarungs-Mystik wie die Stigmata der Therese von Konnersreuth, so die Autorin. Mit Hitlers „Mein Kampf“ habe sich von Lama früh auseinandergesetzt. Die Gestapo habe sich schon bald für seine Schriften, aber auch für seinen älteren Bruder Karl von Lama interessiert, der für die Einigungsbestrebungen der deutschen Katholiken in der Zentrumspartei eintrat. Nach seiner Publikation „Die Friedensvermittlung Papst Benedikt XV. und ihre Vereitelung durch den deutschen Reichskanzler Michaelis (August-September 1917)“, aber auch durch seine katholischen Schriften geriet Friedrich von Lama ins Visier der Gestapo. Ab 1937 durfte der Gautinger nichts mehr veröffentlichen. Ab 1938 wurde der Adelige mehrmals verhaftet und monatelang inhaftiert – unter anderem im Konzentrationslager Dachau. Wegen Anhörens des Vatikan-Radios wurde der Wort-Widerstandskämpfer im Münchner Gefängnis Stadelheim inhaftiert. Dort starb er 1944, offiziell an Herzversagen. Auf dem Gautinger Waldfriedhof wurde er beigesetzt.

Mit Originalzitaten und 50 Fragen der Autorin an den Verstorbenen komme Friedrich Ritter von Lama in diesem Werk posthum „selbst zu Wort“, erläuterte Herausgeber und Lektor Karl Ludwig Hebler, Vorsitzender der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal bei der Präsentation. Das Buch „Widerstand durch das Wort“ ist für 15 Euro über die Gautinger Buchhandlung Kirchheim erhältlich.

Christine Cless-Wesle