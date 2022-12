Makelloses Solo, berührendes Tremolo: Buchendorfer Adventskonzert

Mit Konzentration und Leidenschaft ließen die Musiker am Sonntag Antonio Vivaldis berühmtestes Werk, die „Vier Jahreszeiten“, erklingen. © andrea jaksch

Beim Buchendorfer Adventskonzert interpretieren Jugend-musiziert-Preisträger Vivaldis „Vier Jahreszeiten“.

Buchendorf – Schon längst kein Geheimtipp mehr sind die ökumenischen Buchendorfer Adventskonzerte unter der Leitung des langjährigen Münchner Philharmonikers und Talentförderers Heinrich Klug. Am Sonntag erklangen sie zum 49. Mal in der Kirche St. Michael. Jugend-musiziert-Preisträger wie Mariclara Neudauer aus Gauting oder die Brüder Anton, Konrad und Viktor Gmelin aus Stockdorf ließen die wohl berühmteste Komposition von Antonio Vivaldi reich erstrahlen.

In der prächtig gestalteten Kirche mit dem Rokoko-Erzengel St. Michael von Johann Baptist Straub hatten einst die heutige Weltklasse-Geigerin Julia Fischer und ihre Kollegin Lena Neudauer aus Gauting unter der Leitung von Heinrich Klug musiziert. In der beheizten, fast voll besetzten Kirche begeisterte am Sonntagabend bereits die zweite Musiker-Generation. Zum Auftakt, dem „Frühling“, bot die Gautinger Jugend-musiziert-Preisträgerin Mariclara Neudauer, die Tochter der Violin-Professorin Lena Neudauer, auf ihrem Kontrabass ein makellos gespieltes Solo. Konrad Gmelin aus Stockdorf interpretierte den „Tanz der Hirten und Nymphen“ auf der Solovioline temporeich und voller Spielfreude. Die Zuhörer waren derart hingerissen, dass sie zwischen den Sätzen applaudierten.

Professionell mit den Münchner Philharmonikern Manuel von der Nehmer (Cello) und Wolfgang Berg (Viola) sowie Heinrich Klug am Cembalo verstärkt, intonierte das Streicher-Ensemble der Jugend-musiziert-Preisträger auch den „Sommer“ virtuos. Preisträgerin Nicole Ostmann spielte die Violin-Soli wie die „Klage des Bauern“ zwischen den dramatisch dahinjagenden Klängen des Gewitters mit energischem Strich. Der „Herbst“ begann mit Erntetanz – und dem torkelnden Betrunkenen, wie Heinrich Klug erklärte. Die erste Geige spielte dieses Mal Jugend-musiziert-Preisträger Anton Carus. Zum Cembalo intonierten die Streicher den wunderschönen „Traum.“ Doch der in zartem Piano gespielte Traum mündet in den rhythmischen Tanz mit Aufbruch zur Jagd und „verendetem Tier“.

Mit Beifall und Bravorufen dankte das Publikum für ein erstklassiges Benefizkonzert

Zum Auftakt des Winters erläuterte Klug: „Im warmen Wohnzimmer saß zu Vivaldis Zeiten die Großmutter und erzählte bei Kerzenschein Geschichten.“ Auf seiner Violine spielte Anton Carus sodann das „Erstarrende Schauern im eisigen Schnee“, die Tremoli der Streicher berührten die Hörer. Nach dem effektvoll vertonten „Gehen auf dem Eise“ endet Vivaldis Konzert mit einem Allegrosatz tröstlich. „Denn schließlich bringt der Winter mit Eistänzerinnen auch Freude“, so Klug.

Mit Beifall und Bravorufen dankte das Publikum für ein erstklassiges Benefizkonzert. Als überraschende Zugabe folgte der mit spürbarer Spiellust hingelegte letzte Satz aus dem amerikanischen F-Dur-Streich-Quartett von Antonin Dvorák: Anton Carus und die Stockdorfer Geschwister Anton, Konrad und Viktor Gmelin spielten mitreißend. Und das Publikum dankte mit 1000 Euro Spende zugunsten des Förderzentrum-Neubaus der „Helfenden Hände“ für 74 mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche im Münchner Westen.