Bürger finden Gauting fahrradunfreundlich

Die Gautinger Polizei hat eine Woche lang ihre Fahrradkontrollen verstärkt – unangemeldet. Die Beamten teilten Verwarnungen und Ermahnungen aus und hatten auch angeregte Gespräche mit Radlern und Fußgängern.

Gauting– Wenn die Gautinger Polizei schwerpunktmäßig Fahrradfahrer kontrolliert, hat sie das bislang vorher angekündigt. In der Woche vom 4. bis 10. Juni haben die Beamten erstmals unangemeldet die Radler unter die Lupe genommen. In seinem Bericht über die Aktion zieht der für Verkehrsangelegenheiten in der Gautinger Inspektion zuständige Polizeihauptmeister Josef Schmid dieses Resümee: „Die Verkehrssicherheit konnte durch die Sensibilisierung der Radfahrenden bei zahlreichen Kontrollen gesteigert werden. Viele Radfahrende, die bemängelt werden mussten, zeigten Verständnis für den schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Fußgänger.“

Einige Zahlen und Fakten, die die Polizei aus der Kontrollaktion gezogen hat: 92 Fahrradfahrer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro belegt. Sie waren verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs gewesen, zum Teil auch entgegen der Fahrtrichtung. Sechs Radler wurden verwarnt, weil sie durch den Einsatz von Kopfhörern ihre Hörfähigkeit beeinträchtigt hatten. Ohne geeignete Beleuchtungseinrichtung waren drei Radfahrende unterwegs. Drei „Geisterradler“, die entgegen der Fahrtrichtung bzw. entgegen der Einbahnstraßenregelung fuhren, mussten eingestehen, dass ihr Verhalten der Verkehrssicherheit nicht gerade dienlich war. Ein Radfahrender benutzte den vorhandenen Radweg nicht. Bei Kindern, die gegen die Regeln verstoßen hatten, beließen es die Beamte bei einem erzieherischen Gespräch. Allerdings mussten auch einige Jugendliche ab 14 Jahre ein Verwarnungsgeld zahlen.

Als Grund für ihr Fehlverhalten monierten viele Gehwegfahrer an der Bahnhofstraße fehlende Schutzstreifen bzw. Radwege. Auch bekamen die Beamten mehrmals zu hören, Gauting sei eine fahrradunfreundliche Gemeinde. Aus Sicht der Polizei bleibe festzuhalten, so Schmid, „dass der vorgegebene Straßenraum und auch die Topografie – wie Steigung und Gefälle – die Möglichkeiten zur Aufteilung des Straßenraumes nicht nur unerheblich einschränken. Hier sollte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden“.

Die Radfahrer zeigten sich, so Schmid, einsichtig, dass die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden, auf dem Gehweg höher sei als auf der Straße. Die Polizei habe allerdings auch die Bedenken der Radler ernst genommen. Einige der beanstandeten Gehwegradler fühlten sich auf der Fahrbahn, die sie benutzen müssen, unwohl und unsicher. Schlechte Erlebnisse und Beinahe-Unfälle seien oft genannt und geschildert worden – gerade vor Querungshilfen werde man als Radfahrer noch mal schnell in knappem Abstand vom Kfz überholt. Auch führen die motorisierten Kraftfahrzeuge an Radfahrenden ohne ausreichendem Seitenabstand vorbei.

Radler und Fußgänger kritisierten den Durchgangsverkehr und den „hausgemachten“ Verkehr – Stichwort: Elterntaxi. Gauting fehlten eine Umgehungsstraße und idealerweise zwei zusätzliche Brücken über die Würm, um den Verkehr innerhalb des Ortes besser zu verteilen, nahm die Polizei als Anregung aus den Gesprächen mit. Denn es sei Fakt: Der meiste Verkehr wickele sich, unabhängig von den Verkehrsarten, über den Hauptplatz und die angrenzenden Straßen ab.