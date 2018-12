Abschied nach fast zwei Jahrzehnten

Nach 18 Jahren hinter dem Steuer des Gautinger Bürgerbusses ist es für Ulrike Tonn Zeit, Abschied zu nehmen. Am Ende ihrer letzten Fahrt wartete eine kleine Überraschung auf die 78-Jährige.

Gauting – Irgendwann musste der Tag ja mal kommen – oder wie es Ulrike Tonn sagt: „Irgendwann muss man einen Punkt setzen.“ 18 Jahre lang saß die 78-Jährige hinter dem Steuer des Gautinger Bürgerbusses. Jetzt hat sie ihre letzte Runde gedreht. Vor der letzten Station am Rathaus verabschiedete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger die Helferin – und bedankte sich für das langjährige Engagement. Das sei lange nicht mehr selbstverständlich und verdiene großen Respekt, sagte Kössinger.

Ulrike Tonn blickt gerne auf die vergangenen 18 Jahre zurück. Ihre Intention sei es immer schon gewesen, zu helfen und für andere da zu sein, wird sie in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert. Angefangen hatte alles im Jahr 2000, als sich Tonn entschloss, in den Ruhestand zu gehen. Endlich konnte die bislang als Reisebürokauffrau tätige Gautingerin das machen, was sie am meisten während ihres Berufslebens vermisste: Sie ging zum Turnen. Dort traf sie auf Seniorenbeirätin Marianne Fürnrohr, die ihr vom Bürgerbus erzählte. Kurzentschlossen meldete sich Ulrike Tonn als Fahrerin.

Der Bürgerbus sei nicht nur Verkehrsmittel, sondern auch Treffpunkt

„Autofahren hat mir schon immer Spaß gemacht“, erzählt sie. „Und außerdem habe ich so mein Gauting kennengelernt, in dem ich mich jetzt erst so richtig zu Hause fühlte“. Der Bürgerbus sei nicht nur Verkehrsmittel gewesen, sondern auch Treffpunkt. Und sie war nicht nur Fahrerin, sondern auch Ansprechpartner – vor allem für die älteren Menschen. „Manchmal haben wir Runden gegen das Alleinsein gedreht“, erzählt sie.

Zu Anfang war der Bürgerbus mit seinen acht Plätzen oft überfüllt. „Da musste ich manche Strecke noch mal fahren, um alle mitzunehmen. Damals war das nicht so schlimm. Da fuhr ich eben schneller – 30er-Zonen gab es ohnehin nicht so viele wie heute“, erzählt sie. Eines der schönsten Erlebnisse war solch eine Fahrt. Sie habe angefangen, „Hab mein Wagen vollgeladen“ zu singen – und alle hätten mitgesungen, erinnert sich Ulrike Tonn. „Das bleibt in Erinnerung.“

Schade sei der schnelle Zeitenwandel. Die Hilfsbereitschaft würde nicht mehr so gerne angenommen, sagt sie. Aber das irritiere sie nicht. Ulrike Tonn wird weiter helfen, wo Not am Mann ist – ab jetzt den Freunden und der Familie. Für die Zukunft wünscht sie sich mehr Menschen mit Herz für andere – mehr Bürgerbusfahrer zum Beispiel, mehr Schulweghelfer und eine fahrradfreundliche Gemeinde.