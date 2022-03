Klein, aber fein nur noch auf Bestellung

Das Café schließt: Die kunstvollen Torten gibt es weiterhin von Monika Wiekert. © Andrea Jaksch

„Wir stellen jetzt um auf Tortenproduktion“, sagt Konditormeisterin Monika Wiekert. Denn die Fortsetzung ihres 2014 eröffneten Cafés Petite Amelie in der Starnberger Straße 23 in Gauting erfordere zu viel Personaleinsatz, sagt die verheiratete Mutter von zwei Kindern. Deshalb will sie sich nun aufs „Tortenbestellgeschäft“ konzentrieren. Ende März öffnet das kleine Café deshalb zum letzten Mal.

Gauting - Eine köstliche kleine Torte mit glänzendem dunklem Schokoüberzug und weißer Zuckeraufschrift „Felix 1“ leuchtet verlockend in der Vitrine des Cafés Amelie. Inzwischen werden erste Kindergeburtstage in Gauting groß gefeiert, weiß Monika Wiekert. Auch das Geschäft mit mehrstöckigen Hochzeitstorten, ergänzenden Dessert-Buffets, laufe sehr gut, sagt die in Gauting aufgewachsene junge Meisterin (35). Doch der Café-Betrieb mit Verkauf von tagesfrisch gebackenen Tartes, Kuchen oder feinen Pralinés aus hauseigener Produktion sei seit Corona mit verordneten Schließungen ziemlich eingebrochen. Trotzdem erwarteten die Kunden noch kurz vor Ladenschluss „eine voll bestückte“ Theke mit frischer Ware. Diesen Service könne sie mit ihrem bestehenden Personalstamm neben dem Tagescafé im „Amelie“ schlichtweg nicht leisten.

Gemeinsam mit ihrer Meister-Kollegin Isabell König und Gesellin Anja Knoll will die Gautingerin nun neue Schwerpunkte setzen – ohne Café-Betrieb. Torten gibt es künftig nur noch auf Bestellung. Am bisherigen Laden mit Café und Außenplätzen auf der sonnigen kleinen Terrasse gibt es ab 1. April deshalb nur noch eine Ausgabe für bestellte Torten. Den Rest des bisherigen „Amelie“-Ladenlokals an der Starnberger Straße 23 werde der Eigentümer anderweitig vermieten.

Auch der Café-Betrieb im nahen Caritas-Seniorenheim Marienstift, das sie zuvor beliefert hatte, sei coronabedingt geschlossen, erzählt Monika Wiekert, mehr Zeit für die beiden Kinder bliebe ihr mit der Schließung außerdem. Für ihre Mitarbeiterinnen ändert sich dagegen nichts, außer dass die Betriebszeiten nun an den Bestellservice für Hochzeits-, Geburtstags-, Kommunions-, oder Tauftorten sowie Kuchen in Boxen angepasst werden. Mit dem Abholservice an der Ausgabe könne sie die Produktion und damit die Arbeitszeiten ihres Teams weitaus flexibler gestalten, freut sich die mit einem Koch verheiratete Konditormeisterin. Bestellungen sind auch telefonisch möglich im „Petite Amelie“ an der Starnberger Straße 23 unter der Rufnummer (089) 80954678.

Christine Cless-Wesle