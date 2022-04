„Carfreitag“ in Gauting: Polizei nimmt Autoposer ins Visier

Von: Andrea Gräpel

Die Tuner-Szene gerät immer wieder ins Visier der Polizei. © Uwe Anspach

Sehen und gesehen werden, hören und gehört werden, laute die Devise der sogenannten Autoposer, die sich den Karfreitag als „Carfreitag“ auserkoren haben, so Polizeichef Andreas Ruch. Bei den Beamten in Gauting häufen sich die Beschwerden.

Gauting – Inspiriert von gewissen Serienformaten und einschlägigen Internetvideos will „Mann“ zeigen, was „Mann“ hat und kann. Schließlich haben viele der meist jungen Autoposer kleine Vermögen in ihre Karossen gesteckt, weiß Gautings Polizeichef, Hauptkommissar Andreas Ruch, der in seiner Zeit als stellvertretender Polizeichef in Germering mit der Allguth-Tankstelle in Gilching auch einen Szenetreff in seinem Einsatzbereich hatte. Mit den höher steigenden Temperaturen häufen sich nun auch in seinem neuen Dienstbereich bei der Gautinger Polizei Beschwerden lärmgeplagter Anwohner. „Wir haben hier zwar keinen Treffpunkt“, sagt er, „aber wir sind Durchgangsstrecke“. Speziell für Ausflüge zum Starnberger See, wie sie am Osterwochenende stattfanden.

In seiner Dienststelle gebe es deshalb zwei Kollegen, die sich mit der Thematik näher beschäftigt haben. „Neben quietschenden Reifen, aufheulenden Motoren und überhöhter Geschwindigkeit haben wir es immer öfter mit nicht legalen Umbauten an den Fahrzeugen zu tun“, sagt er. Darum setzte die Gautinger Polizei am Karfreitag, dem „Carfreitag“, einen Schwerpunkt für entsprechende Kontrollmaßnahmen.

Polizei entdeckt nicht zugelassenes Fahrwerk

„Carfreitag“ ist eine aus dem kirchlichen Feiertag Karfreitag und dem englischen Wort car (Auto) gebildete Verballhornung. Die Tuningszene habe schon vor Corona eine Wiederbelebung erfahren, so Ruch. Und er hat sie auf dem Kieker. Zurecht, wie sich herausstellte: Bei einem 29-jährigen Motorradfahrer aus Gilching wurde zum Beispiel auf der Hauser Straße in Königswiesen festgestellt, dass er bei seiner KTM den Schalldämpfer manipuliert hatte und seine Maschine daher entsprechend laut war. Zudem war die Mindestprofiltiefe der Reifen unterschritten. Der nächste Verkehrsteilnehmer, den die Streife kurz darauf auf der Reismühler Straße anhielt, war ein 31-jähriger Mann aus Hohenpeißenberg in seinem Audi A5. An beiden Hinterreifen waren deutliche Schleifspuren an den Reifenflanken zu erkennen. Zudem konnte der Fahrzeugführer keinerlei Nachweise über die Zulässigkeit für das verbaute Gewindefahrwerk sowie die Distanzscheiben an Vorder- und Hinterachse vorzeigen. Da aus dem Fahrzeug zudem starker Marihuanageruch herausströmte, wurde der Wagen durchsucht und siehe da – eine geringe Menge Cannabis hatte der Hohenpeißenberger dabei – und auch intus.

Auf dem Weg zu einem Unterstützungseinsatz der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck in Gilching gegen 20.40 Uhr fiel einer Gautinger Streife zudem ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Inning ins Auge, an dessen Auto Felgen und Reifen nicht legal zusammenpassten. Vielleicht war der Inninger auf dem Weg nach Hurlach. Denn auch dorthin wurde die Gautinger Polizei unterstützend gebeten, weil dort ein nicht genehmigtes Tuning-Treffen von „mehreren Dutzend“ Teilnehmern einer „Carfreitags-Ausfahrt an den Starnberger See“ veranstaltet wurde. Bei acht „stark individualisierten Pkw“, so Ruch, wurden dabei Manipulationen an den Auspuffanlagen und an den Motoren festgestellt. Ein BMW M2 wurde nicht nur stillgelegt, sondern auch sichergestellt.