Corona: Antifa-Anhänger gegen „Spaziergänger“ - Polizei hält Gruppen auseinander

Von: Tobias Gmach

Postierten sich am Gautinger Bahnhofplatz: Die jungen Gegendemonstranten erwarteten die „Spaziergänger“ am Montagabend. Aber sie kamen nicht – weil die Polizei den Zug umgeleitet hatte. © Dagmar Rutt

Die erste Gegendemo gegen „Corona-Spaziergänger“ im Landkreis Starnberg fand am Montag statt. Die Gruppe warb „für gesunden Menschenverstand“ und schwenkte Antifa-Fahnen.

Gauting – Der ersten angemeldeten Protestaktion gegen Impfpflicht und Corona*-Maßnahmen in Gauting stand am Montagabend die erste Gegendemo gegenüber. Korrekt ist das aber nur in der Theorie. In der Praxis begegneten sich die beiden Lager nicht – weil Gautings Polizeichef Andreas Ruch den Zug der „Spaziergänger“ umlenkte, um eine Konfrontation zu vermeiden. „Die Organisatoren waren einverstanden“, sagte Ruch vor Ort. Statt wie angemeldet am S-Bahnhof vorbei, marschierten die 60 bis 70 Teilnehmer über die Hubert-Deschler- und Jägerstraße Richtung Pippinplatz. Die knapp 20 Gegendemonstranten hatten sich am Bahnhof postiert, um die „Spaziergänger“ mit großen Bannern zu erwarten – doch sie kamen eben gar nicht vorbei.

Gegen „die Schwurbler“: Erste Demo gegen „Corona-Spaziergänger“ in Gauting

Gegen „die Schwurbler“ und „für den gesunden Menschenverstand“ auf die Straße gehen: Das hatte sich die kleine Gruppe am Bahnhofplatz vorgenommen. Als Organisatorin gab sich eine Schülerin aus Gauting, eingehüllt in eine Regenbogen-Fahne, zu erkennen. Ihr Alter und ihren vollen Namen wollte sie nicht verraten. Laut Polizeichef Ruch hatte sie schon mal eine Veranstaltung der Klimabewegung „Fridays for Future“ in Gauting angemeldet. Am Montagabend ab 18 Uhr war auf den Bannern ihrer allesamt jungen Mitstreiter, die meisten von ihnen schwarz gekleidet, zu lesen: „Pandemie trotzdem da, durchgeimpfte Antifa“, „Querdenken ist Quatsch, haltet das Gehirn sauber“, „Hanau, Halle, Christchurch – Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien“ oder „Kein Platz für Rassismus“.

Corona-Spaziergänge im Landkreis Starnberg: Gegendemonstranten mit „einschlägigem Klientel“

Die Ansprache durchs Megafon hielt ein junger Mann, dem Starnberger Merkur sagte er, er sei Student und aus dem Landkreis. Polizist Ruch wollte dies nicht anzweifeln, stellte aber allgemein fest: Bis auf die Organisatorin seien die Gegendemonstranten keine Gautinger. Er sprach von „einschlägigem Klientel“. Sollte heißen: Manche der jungen Protestler stehen poltisch linksaußen.

In seiner Rede betonte der junge Mann, die Gruppe beantworte die Aktionen der „Spaziergänger“ im Landkreis, „weil es sonst niemand tut“. Es war tatsächlich der erste Gegenprotest auf der Straße im Fünfseenland. Das überparteiliche Bündnis Starnberger Dialog hatte mit einer Erklärung und digitalen Unterschriftensammlung auf die „Spaziergänge“ reagiert. Die in Gauting präsente Gruppe sieht sich selbst als „aktivistische Jugend“. Der Redner warnte vor „Nationalismus“ „Rassenhass“ und „Menschenfeindlichkeit“. „Geschichte wiederholt sich zwar nicht immer, aber sie reimt sich auf besorgniserregende Weise“, sagte er. Außerdem warb er für grundlegende Prinzipien des solidarischen Miteinanders und für das Achten auf den Nächsten. Und er kritisierte: „Lebensrettende Impfungen bleiben in armen Ländern aus.“

Corona-Demos im Landkreis Starnberg: Spaziergänger fordern „freie Impfentscheidung“

Für eine „freie Impfentscheidung“ und die „Wiederherstellung der Grundrechte“ demonstrierte die andere, größere Gruppe mit deutlich höherem Durchschnittsalter. Eine zweite angemeldete Aktion mit diesen Zielen gab es in Starnberg. Laut Polizei zogen 160 „Spaziergänger“ vom Kirchplatz durch die Innenstadt. An der Schlossberghalle zählten die Beamten um 18.30 Uhr dann rund 250 Teilnehmer. Wie in Gauting verlief alles friedlich, Anzeigen gab es laut Polizei nicht. Auf der B 2 in Starnberg staute sich nur kurz der Verkehr, als die Protestler die Straße am Tutzinger-Hof-Platz querten. Weitere derartige Veranstaltungen waren im Landkreis laut Landratsamt nicht angemeldet. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie hier.