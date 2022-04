Damit Gartenarbeit nicht ins Kreuz geht

Kurs des Gautinger Gartenbauvereins

Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als im Garten zu werkeln. Allerdings kann das ziemlich auf den Rücken gehen. In Gauting fand am Samstag ein Kurs mit dem Titel „Rückenfreundlich gärtnern“ statt.

Gauting – In ihrem Gautinger Naturparadies neben dem Würmsteg gab Diplom-Biologin und Naturheilpraktikerin Irene Lang-Reeves am sonnigen Samstagnachmittag ganz praktische Tipps zum Thema „Rückenfreundlich gärtnern“. Beim Kurs des Gautinger Gartenbauvereins zeigte Lang-Reeves zwölf Teilnehmerinnen und einem Teilnehmer, wie etwa der „Einbeinstand“ funktioniert. „Denn damit die Freude am Garten ungetrübt ist, auch wenn wir älter werden, sollte man frühzeitig auf seinen Rücken achten – und die Frauen auf ihren Beckenboden“, so die Naturheilpraktikerin.

„Ich wollte Ihren wunderschönen naturnahen Garten mal sehen“, verriet die Gautingerin Ursula Lutium ganz ehrlich ihre Motivation zur Kurs-Teilnahme. Mit dabei waren auch die Vorsitzende des Gartenbauvereins, Manuela Kleinknecht, ihre Amtsvorgängerin Gertraud Gschwendter sowie Gertrud Bischoff, die gerade wiedergewählte Chefin der Gartenfreunde Stockdorf.

Im Naturparadies von Irene Lang-Reeves am Reismühler Weg steht der ausladende Apfelbaum bereits in voller Blüte. „Einen Garten zu haben, ist ein großes Glück“, schwärmte die Diplom-Biologin. Schon als 20-Jährige, „als ich den Garten meiner Großmutter mit Hühnerhaltung in Neufahrn bei Freising übernahm“, habe sie ihre Freude am naturnahen Gärtnern entdeckt. Als ausgebildete Heilpraktikerin hat sie zudem den Beckenboden-Ratgeber „Wie Sie den Alltag zum Training nutzen“ publiziert, der 2023 sogar ins Chinesische übersetzt werde.

Auch bei der Gartenarbeit müssten Frauen nicht nur auf ihren Rücken, sondern besonders auf ihren Beckenboden achten, erläuterte die Kursleiterin. Durch gute Gartengestaltung wie Hochbeete könnten belastende Tätigkeiten wie Bücken, Heben, Tragen reduziert werden. Trittsteine im Beet ermöglichten die natürliche Schrittstellung mit Beinarbeit zur Entlastung des Rückens. Mit „gießfreundlicher“ Anlage erziehe sie die Pflanzen zum Tiefwurzeln und erspare sich das ständige Bewässern mit der schweren Kanne. „Mulchen mit Grasschnitt“ war ein weiterer Tipp gegen Pflanzen-Trockenheit.

„Du bist nicht für den Garten da, sondern der Garten für dich“, lautet Lang-Reeves Credo. Gerade ältere Gärtnerinnen sollten ihre Ansprüche reduzieren und nur mit Lust gärtnern – und halt auch mal etwas liegen lassen. „Heben mit der Ausatmung, nah am Körper übers Bein, ist bei schweren Gegenständen wie Erdsäcken unabdingbar.“ Auch die Ein-Knie-Stellung mit Abstützen und einen Holzschemel fürs Arbeiten mit geradem Rücken führte die Heilpraktikerin vor. Denn wenn der Rücken rund werde, „geht die Körperspannung verloren“. „Lustvoll dreckig“ sollten zudem Gartenklamotten sein, damit man Schweres „nah am Körper tragen“ kann, aber vor allem seien „die eigenen körperlichen Grenzen zu respektieren“.

Wer den Kurs versäumt hat, hat beim „Erdfest“ während der Sonnwende zumindest die Gelegenheit, das Naturparadies von Irene Lang-Reeves einmal zu besichtigen.

Christine Cless-Wesle