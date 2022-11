„Das ist kein Kindergarten“

Von: Tobias Gmach

Helfen zusammen: Die Brüder Franz und Michael Görlach (r.) pflegen das Gemeinschaftsgrab ihrer Eltern. Franz Görlach sagt: „Der Friedhof ist für mich kein Ort zum Trauern.“ © Tobias Gmach

Geschäftig geht es zu am Ort der ewigen Ruhe, gerade kurz vor Allerheiligen. Ein Spaziergang auf dem Gautinger Waldfriedhof und Begegnungen mit Menschen, die Witze erzählen und über die eigene Existenz nachdenken.

Gauting – Am Ort der ewigen Ruhe kämpfen die Geräusche gegeneinander an. Wer das Rauschen der Planegger Straßen am Eingang des Gautinger Waldfriedhofs hinter sich lässt, hört bald Vogelgezwitscher. Bis die Harfenmusik aus der Trauerhalle es übertönt. Ein paar Meter weiter dominiert wieder Unromantisches: Laubbläser-Lärm. In den Tagen vor Allerheiligen ist viel los. Trubel wäre übertrieben, unaufgeregte Geschäftigkeit trifft es eher. Menschen zupfen, schneiden und harken, tragen Grüngut und Gießkannen spazieren. Blumenhändlerinnen und Friedhofsgärtner fahren rein und raus – umso öfter, je näher die „Gräberrallye“ rückt. Der bevorstehende katholische Feiertag, das alljährliche Gedenken an verstorbene Familienmitglieder und Freunde, in dem manche ein bedeutendes Ritual und andere ein pflichtschuldiges Schaulaufen sehen, ist ein guter Anlass für einen zweistündigen Friedhof-Spaziergang. Wer dabei das Gespräch sucht, sollte aber auf alles gefasst sein – auf Preußen-Witze und auf tiefe Nachdenklichkeit über die eigene Existenz.

Im Sommer gibt es Blühwiesen für Insekten – und jederzeit weit über 300 Bäume, viel Lebensraum für Vögel. Der gemeindliche Friedhof ist offensichtlich tierlieb, er hat sogar die Form eines Fisches, wenn man den Plan am Eingang mit etwas Fantasie betrachtet. Dort steht aber auch: keine Hunde, keine Fahrräder. Wer einen Friedhof betritt, wird sofort mit den Spielregeln konfrontiert. Und im Gautinger Fall damit, dass dort nur torffreie Erde zum Einsatz kommt. Der Nachhaltigkeitsgedanke, er reicht heutzutage über den Tod hinaus.

Aber nicht immer, sagt Monika Bräuer-Gerlach. Sie trägt lockiges, halblanges Haar, einen grünen Blaumann, eine orange-reflektierende Jacke und Arbeitshandschuhe. 110 Jahre ist der Waldfriedhof alt, die Gautingerin ist 59 und arbeitet seit 33 Jahren dort. „Grabsteine werden oft weggeworfen, wenn ein Grab ausgehoben wird. Das ist nicht nachhaltig“, betont sie. Sie liebt ihren Job, immer draußen, sinnstiftend, Natur-Idylle – aber was sie noch stört: „Viele Leute haben ein großes Anspruchsdenken. Es muss alles jetzt, gleich und sofort sein.“ Bräuer-Gerlach meint auch die Beschwerden darüber, dass Laub auf den Gräbern liegt. Dabei blasen sie und ihre beiden jüngeren Kollegen Ludwig Adolf und Manfred Dosch es seit Wochen achteinhalb Stunden am Tag weg. Der stinkend-laute Laubbläser, von vielen verhasst, spart Arbeitsplätze. „Früher haben wir das alles mit elf Leuten gemacht, heute machen wir es zu dritt“, lassen die Friedhof-Mitarbeiter wissen.

Sie wuseln um einen Mini-Gabelstapler, für Allerheiligen richten sie die Gautinger Ehrengräber her. Bräuer-Gerlach zählt durch und kommt auf etwa zehn. Gerade hat sie die Ruhestätte von Balthasar Vitzthum in Form gebracht. Er war von 1904 bis 1934 Pfarrer und – wohlgemerkt parallel – von 1919 bis 1929 Gemeinderat in Gauting. Ein Friedhof erzählt immer auch die Ortsgeschichte.

Und viel über die Menschen, die so dick, dünn, schillernd, bescheiden, bodenständig und vielschichtig waren wie ihre Grabsteine. Das Grübeln setzt ganz automatisch ein: Welche Musik hat die 1908 geborene Dame wohl gehört oder gemacht, in deren Marmor Noten eingraviert sind? Welches Schicksal hat die Brüder, die beide unabhängig voneinander mit Mitte 30 gestorben sind, wohl ereilt?

Auf dem 4,4-Hektar-Areal existieren heute etwa 4000 Grabstellen. Dank eines Papierindustriellen, muss man sagen. Julius Haerlin aus dem schwäbischen Ellwangen überließ der Gemeinde einst den Grund am Waldrand von Forst Kasten. Dank seiner Spenden konnte der Friedhof um 1912 angelegt und auch eine Leichenhalle gebaut werden. Das Haerlin-Familien-Monument ist ovalförmig umringt von kleinen Hecken.

Kommt jede Woche: Der Gautingerin Helga Lex kommen auf dem Friedhof positive Gedanken, auch wenn sie sagt: „Viele Bekannte liegen jetzt schon hier.“ © Tobias Gmach

Die professionell gepflegten Gräber fallen allgemein auf: die Symmetrie der Gestecke, die Kanten aus Erde rundherum. Andere sind persönlicher, unperfekter, auch vergessen und vom Laub einverleibt. Helga Lex bringt die Grabplatte mit der Gießkanne zum Glänzen. Leicht gebeugt schüttet sie mit der linken Hand Wasser über den Schriftzug mit den Namen ihrer Eltern. „Die liegen hier“, erzählt die 77-Jährige aus Gauting. „Die anderen Familienmitglieder sind weit verstreut, aber ich habe ihre Namen eingravieren lassen.“ Jede Woche kommt Lex vorbei: „Ich habe eine gute Beziehung zum Friedhof“, sagt sie gut gelaunt und schiebt etwas schwermütig hinterher: „Viele Bekannte liegen jetzt schon hier. Aber ich denke auch an die schöne Zeit, die wir zusammen hatten.“ Wie die meisten hier sagt sie, Allerheiligen sei ihr nicht wichtig. Dass die Gräber am Feiertag gepflegt sein sollten, wird später aber sogar ein evangelisches Paar zugeben.

Während Helga Lex auf dem Friedhof immer alte Schulfreundinnen trifft, kommen die Brüder Franz und Michael Görlach schon gemeinsam. Gut ausgerüstet sind sie, mit zwei Eimern voller Gerätschaften, mit Rechen, Schaufeln und Besen. Auch die beiden Männer, 85 und 71 Jahre alt, kümmern sich um ein Gemeinschaftsgrab der Eltern, die in Stockdorf gelebt haben und 1995 beziehungsweise 2006 gestorben sind. „Für mich ist der Friedhof kein Ort zum Trauern“, sagt Franz Görlach. „Die Grabpflege ist eine Geste, um zu zeigen, dass man die Eltern gern gehabt hat.“ Frische Zweige haben die Brüder akkurat auf dem Grab ausgelegt und obendrauf ein stattliches Blumengesteck drapiert. Warm ist ihnen geworden, eine Jacke hängt am Grabkreuz nebenan. Gute Nachbarschaft.

Laub aufsammeln ist der Hauptjob der Friedhofsmitarbeiter Monika Bräuer-Gerlach, Ludwig Adolf und Manfred Dosch (v.l.). So mancher beschwert sich bei ihnen. © Tobias Gmach

Wohl weil das Gespräch gerade so anregend ist, erzählt Michael Görlach auf einmal einen Witz, in dem sich ein Preuße mit einer bayerischen Zeitung den Allerwertesten abwischt, am Ende aber trotzdem der Blöde ist. Nach Scherzen ist Hans-Jürgen Rahneberg nicht zumute. Er hält eine spitze Gartenzange fest in der rechten Hand und sagt: „Sie können nicht erwarten, dass alle himmelhoch-jauchzend drauf sind, wenn Sie hier herkommen.“ Seine Frau Lieselotte ergänzt: „Das ist kein Kindergarten.“ Der Verweis, dass vorhin tatsächlich eine Kita-Gruppe am Zaun vorbeispaziert ist, muntert das Paar aus Buchendorf nur bedingt auf. Seit 40 Jahren pflegen sie das Grab von Lieselotte Rahnebergs Mutter. „Ich habe es aus Sentimentalität noch mal verlängert, drei Jahre läuft es noch“, sagt sie. Mit 86 und 82 Jahren machen sich die Buchendorfer ihre Gedanken, aufbauend ist der Friedhofsbesuch für sie heute nicht. „Unser Zahnarzt liegt jetzt auch schon hier“, sagt sie. Die beiden wollen für sich selbst eines Tages „was Pflegeleichtes“. Ihren Kindern, die ohnehin nicht in Gauting leben, wollen sie keinen Aufwand bereiten.

Die Friedhofsangestellte Monika Bräuer-Gerlach erinnert sich: „Früher ist ein katholischer Pfarrer zu einer Urnenbeisetzung nicht mitgegangen. Du musstest ihn anbetteln.“ Schon lange geht der Trend zur Urne und zu Friedwäldern. „Die Traditionen sind dabei, komplett auseinanderzubrechen“, sagt Bräuer-Gerlach. Ja, der Friedhof ist eine nostalgische Ruhestätte. Aber er ist auch Arbeitsplatz, sozialer Treffpunkt und Naherholungsgebiet. Er ist widersprüchlich und im ständigen Wandel. Aber allen, die ihn regelmäßig besuchen, gibt er Sicherheit. Bräuer-Gerlach: „Manche kommen zweimal am Tag. Man kann die Uhr danach stellen.“

