Der Macher in der Realschule: Manfred Jahreis geht

Abschied vom langjährigen Direktor: Landrat Stefan Frey, der neue Direktor Reinhard Schlamp, der scheidende Schulleiter Manfred Jahreis, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger als Vorsitzende des Trägerverbands und Ministerialbeauftragter Michael Heimes (v.l.). © Andrea Jaksch

In der Würmtal-Realschule in Gauting ist eine Ära zu Ende gegangen: Manfred Jahreis, langjäher Schulleiter, ist in den Ruhestand gegangen.

Gauting – Mit einer fulminanten Feier und musikalischen Einlagen von Schülerorchester und Lehrerchor verabschiedeten Gäste wie Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Landrat Stefan Frey und die gesamte Schulfamilie ihren langjährigen „Chef“, Realschulleiter Manfred Jahreis, in den Ruhestand. Als Überraschung enthüllte sein Nachfolger und langjähriger Stellvertreter Reinhard Schlamp ein Fußball-Kickerspiel – mit dem Namen Manfred-Jahreis-Arena und Bayern-Optik. Denn Jahreis ist bekennender FC-Bayern-Fan.

Schülerinnen auf Stelzen, kostümiert als Schmetterlinge, begrüßten die Festgäste am Eingang. Denn „unser Big Boss geht in den Ruhestand“, erklärte Noch-Konrektor Reinhard Schlamp nach der musikalischen Einlage des Schulorchesters. „Man sollte immer aufhören, wenn‘s am schönsten ist“, dankte Kössinger, Vorsitzende des Zweckverbands, der die Schule unterhält, dem scheidenden Direktor. Manfred Jahreis habe für die Realschule „Berge und Steine versetzt“, erinnerte sie an den Neubau. Der Direktor habe auch in der Zweckverbandsversammlung „mit ungewöhnlichem Engagement“ stets für die Kinder in der mehrfach ausgezeichneten „Fair Trade“-Realschule mit digitalen Klassen gekämpft wie ein Löwe. Ohne die frühere Bürgermeisterin Brigitte Servatius „säßen wir heute nicht in dieser Aula“, würdigte Manfred Jahreis den Einsatz von Kössingers Amtsvorgängerin. Mit Leib und Seele habe Jahreis 2015 den Kraftakt des Neubaus gestemmt und sich während der Corona-Pandemie engagiert, würdigte Landrat Stefan Frey das „Vorzeigeprojekt“ im Kreis.

Das Streicherquartett des Gautinger Musikvereins spielte den fröhlichen Wiener Minimalmarsch von Fritz Kreissler voller Schwung – ein Dankeschön dafür, dass der Verein immer in der Aula zu Gast sein durfte.

Anekdoten aus der Anfangszeit

1000 Realschüler bedeute, dass sich der Direktor mit 999 Familien auseinanderzusetzen habe, sprach der Elternbeiratsvorsitzende Robert Rebele. Doch getreu dem Spruch von Franz Josef Strauß „Everybody’s Darling is everybody’s Depp“ habe Jahreis bei den Eltern auch Grenzen gezogen. Nach dem zu Herzen gehenden Abschiedslied „Hollywood Hills“, gesungen vom Lehrerchor mit Manfred Jahreis, erinnerte der ehemalige Schulleiter Werner Knopf augenzwinkernd als Chronist, wie sich Jahreis einst den Job als Konrektor „erschlichen“ habe – unter Vorgabe falscher Tatsachen, nämlich er sei wie Knopf Nürnberg-Fan. „Zur Schulzeit gehört hitzefrei wie die erste Liebe und Spicken“, zitierte der Ministerialbeauftragte Michael Heimes den Schulleiter – und ehrte ihn für 34 Dienstjahre.

Mit dem „Marsch des Löwen“ entließen Musiklehrerinnen und Reinhard Schlamp am Bass ihren bisherigen Chef. Die Kinder seien der Grund, warum er Tausende Schülerinnen und Schülerinnen erfolgreich bis zum Abschluss begleitet habe, dankte Manfred Jahreseis „seinen“ Kindern für ihre Hilfsbereitschaft. Nach der feierlichen Enthüllung des für die Schüler neu angeschafften Kickerfußball-Spiels mit aufgeklebter Arena des FC Bayern krönte Jahreis seinen Nachfolger Reinhard Schlamp unter rauschendem Beifall zum Nachfolger – mit Reichsapfel, Zepter und Krone und den Worten: „Ich habe fertig!“ Zum „I wanna dance with somebody“ der Schülerband legte der frisch gekürte Pensionist mit seiner Frau gleich eine flotte Sohle aufs Parkett. (cc)