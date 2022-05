„Dicker Fisch“ am Zigarettenautomat: Polizei erwischt Drogen-Dealer zufällig

Polizeibericht

Von Tobias Gmach schließen

Die Gautinger Polizei erwischte einen gesuchten Drogen-Dealer zufällig. Eigentlich wollten die Beamten dem jungen Mann nur mit dem Zigarettenautomaten helfen.

Gauting – „E-Scooter-Fahrer wandert nach Kontrolle direkt in Justizvollzugsanstalt“: Diesen Titel trägt eine aktuelle Pressemitteilung von Gautings Polizeichef Andreas Ruch. „Im wahrsten Sinne des Wortes ein dicker Fisch ging am 1. Mai gegen 21 Uhr am Bahnhofsplatz einer Streife der Gautinger Polizei ins Netz“, schreibt er darin.

Der Streife fiel der Fahrer eines E-Scooters auf, der auffällig darum bemüht war, nicht an einem am Bahnhofsplatz stehenden Polizeiauto vorbeizufahren und stattdessen schon längere Zeit an einem Zigarettenautomaten herumhantierte. Als die Polizisten ihm ihre Hilfe anboten, nahmen sie im direkten Gespräch deutlichen Marihuanageruch wahr. Es handelte sich um einen 25-jährigen Gautinger. Auf den Geruch angesprochen, räumte der junge Mann ein, vor kurzem Marihuana konsumiert zu haben. Daher musste er sich zunächst in der Klinik einer Blutentnahme wegen Fahrens unter Drogeneinfluss unterziehen. Zwischenzeitlich überprüften die Beamten seine Personalien. Es stellte sich heraus, dass der Mann gesucht wird – weil er eine achtmonatige Haftstrafe wegen Handels mit Betäubungsmitteln absitzen muss.

„Da der junge Mann zudem eine beachtliche Bargeldsumme in Höhe von 1080 Euro mit sich führte und sich bei der Befragung zur Herkunft des Geldes in Widersprüche verwickelte, erhärtete sich der Verdacht, dass das Geld möglicherweise aus Drogengeschäften stammen könnte“, schreibt Ruch weiter. Auf freiwilliger Basis durchsuchten die Polizisten dann noch die Wohnung des 25-Jähriggen – und fanden rund 33 Gramm Marihuana und zum Beispiel ein Vakuumiergerät, eine Feinwaage sowie zwei sogenannte Bongs. Ruch: „Die aufgefundenen Gegenstände scheinen den Verdacht auf Handel mit Marihuana vollumfänglich zu bestätigen.“