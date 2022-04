Die reiche Bandbreite des Künstlerorts Gauting

Teilen

Gruppenbild mit Bild: 15 Mitglieder des Kunstvereins Gauting stellen derzeit im Rathaus aus. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Vereins. © Andrea Jaksch

Der Gautinger Kunstverein besteht seit 50 Jahre. 15 Künstlerinnen und Künstler stellen aus diesem Anlass bis 2. Juni im Rathaus aus

Gauting – „50 Jahre Kunstverein Gauting“: Mit beflügelnden Exponaten wie dem heiter stimmenden Acrylgemälde „Ein lichter Sommer“ von Else Streifer-Schröck oder dem „Obelisk für die Freundlichkeit“ von Ulrich Schweiger feierten 15 Gautinger Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Vereinsvorsitzenden Jane Christiana Höchstetter am Donnerstag im Rathaus-Foyer Jubiläum. Als Gäste begrüßte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger unter anderem ihre Amtsvorgänger Brigitte Servatius und Dr. Ekkehard Knobloch.

„Der Kunstverein ist ein Juwel“, dankte die Bürgermeisterin Jane Höchstetter für ihr Engagement. Deshalb sei sie froh, dieser „Schatztruhe“ im Rathaus trotz Ausbreitung der Verwaltung einen Ausstellungsplatz bieten zu können. Mit innovativen Ideen mit hybriden Ausstellungen habe der Verein auch die Herausforderungen von Corona „mit Bravour gemeistert“, würdigte Kössinger den „repräsentativen Regenbogen“ der Exponaten. Ohne dieses „Wohnzimmer der Kultur“, in dem Gegenwart und Vergangenheit zusammenfinden, ohne die kunstsinnigen Altbürgermeister Josef Cischeck, Knobloch und Servatius „wäre alles nicht so toll“, dankte die frühere Vorsitzende Gudrun Siebert-Niederreuther, Witwe des Kunstmäzens und Künstlers Thomy Niederreuther, für die mietfreien Ausstellungsräume.

Erfreulich sei, dass der vor einem halben Jahrhundert von Maler Stefan Britt aus der Taufe gehobene Kunstverein im 1975 eröffneten Rathaus „eine Heimat hat“, würdigte Landrat Stefan Frey Gautings reiche Kunstszene. In diesen schweren Zeiten mit Corona und Ukraine-Krieg würden wieder traumatische Erinnerungen wach, da halte gerade das „Miteinander“ die Gesellschaft zusammen.

Portraits, Sommerbilder und ein Obelisk

Beschwingte Jazz-Einlagen mit dem Meyerding/Kemmer/Berchtold-Trio sorgten für heitere Stimmung beim Flanieren durch die absolut sehenswerte Ausstellung. Von Stefan Fichert stammt das faszinierende großformatige Portrait-Gemälde des 2012 verstorbenen deutschen Komponisten Hans Werner Henze. Der Kunstmaler und Puppenspieler ist bereits seit den 1970er-Jahren Mitglied im Kunstverein – und ein Urgestein. Vom Berliner Künstler Jakob Fichert, dem Sohn der ortsbekannten Buchhändlerin, stammen absolut gelungene Selbstportraits im Linoldruck. Künstlerin Regina Lord begeistert mit dem aufwühlende Acryl-Gemälde vom stürmischen Chiemsee und dem schemenhaften Frauenbild „Dünnhäutig.“ Der farbenprächtige „Sonnenuntergang“ von Elke Groebler und das Acrylgemälde „Ein lichter Sommer“ mit den geradezu tanzenden Sonnen-Klecksen von Reismühl-Atelier-Künstlerin Else Streifer-Schröck vermitteln die reiche Bandbreite des Künstlerorts Gauting. Inspirierend sind die halb-katholisch, halb-indischen Schutzheiligen-Figuren aus Pappmache mit Mondsichel von Rosemarie Zacher. Brigitte Doege-Schellinger hat in ihren gelungenen Farbstift-Zeichnungen „Die Herren von Bayer“ bei der Übernahme von Monsanto thematisiert.

Die weisen Poems „I was set up from Eternity…“ (Ich wurde von Ewigkeit her eingesetzt…) des Dichters Robert Lax hat Gudrun Rimscha auf drei weiße Gipsleinwände gebannt. Tiefe Ruhe vermitteln die „Landschaften nähe SC“ in Pastell des Illustrators Bernd Wiedemann. Die von Jane Höchstetter und Else Streifer-Schröck kuratierte Ausstellung kann bis 2. Juni besichtigt werden.

CHRISTINE CLESS-WESLE