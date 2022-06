Die Schatztruhe der Gemeinde

Von: Laura Forster

Wartet noch auf seinen Partner: ein Sportschuh der bei Gemeindemitarbeiterin Jessica Selimi im Fundbüro Gauting abgegeben wurde. Foto: Gemeinde © Gemeinde

Ein halbes Dutzend Fundstücke werden jeden Monat im Gautinger Rathaus abgegeben. Darunter sind Alltagsgegenstände wie Handys, Schlüssel und Brieftaschen, aber auch Kuriositäten wie eine Giftschlange oder ein Ticketentwertungsautomat.

Gauting – Was landet eigentlich alles im Fundbüro der Gemeinde Gauting? Allerhand, und bisweilen sind auch Kuriositäten darunter – wie ein einzelner Schuh.

Derzeit stapeln sich etwa unzählige Handys, Hörgeräte und rund 40 Schlüssel – für Hauszugänge genauso wie für Autos, im Einwohnermeldeamt. „Seltsam, dass sich niemand meldet“, sagt die zuständige Mitarbeiterin Jessica Selimi. „Schließlich müsste man ja ein Interesse daran haben, dass man ins Haus oder Auto kommt – und nicht etwa ein anderer.“ Auch Kleidung wie Sport-T-Shirts oder Fußballhosen, die nicht immer frisch gewaschen seien, werden bei Selimi im Fundbüro abgegeben.

Neben den alltäglichen Dingen landen vereinzelt auch kuriose Fundstücke bei der Gemeinde, erklärte Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Wie etwa ein Schuh, der immer noch vergeblich auf seinen Partner wartet. Die Geigennoten der Münchener Philharmoniker hingegen haben bereits zurück zu ihrer Besitzerin, laut Selimi eine freundliche und dankbare ältere Dame, gefunden. Der Ticketentwertungsautomat – ein „historisches“ Fundstück – ist mittlerweile bei der Münchner Verkehrsgesellschaft abgegeben worden und wird dort im MVG-Museum ausgestellt. Auch ein Gehstock ist wieder mit seinem Besitzer vereint. Abgegebene Verkehrsschilder haben im Bauhof der Gemeinde Gauting ein Zuhause gefunden. Die Dutzenden herrenlosen Fundfahrräder wurden dieses Jahr nicht versteigert, sondern für ukrainische Mitbürgerinnen und Mitbürger von Ehrenamtlichen des Repair-Cafés aufbereitet und verschenkt (wir berichteten).

Für etwas Nervenkitzel im Rathausalltag sorgte ein schwarzer Rollkoffer, bei dem die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes Bedenken hatten, ihn zu öffnen. „Jede Menge Mut im Gepäck taten sie dies und es stellte sich heraus, dass zwar der Geruch streng, aber der Trolley leer war“, so Rieboldt. Der stark lädierte Koffer wurde inzwischen entsorgt.

Manchmal waren im Lauf der Jahre auch auch lebendige Fundsachen dabei, „die etwas mehr Umstände bereiten“. Eine Katze zum Beispiel oder eine Giftschlange. Die Katze haben die Rathausmitarbeiter im Tierheim abgegeben, in dem sie auf Gemeindekosten verpflegt wird. Der Giftschlange hatte sich die Polizei angenommen.

Sieben bis zehn Fundstücke pro Monat sammeln sich im zuständigen Einwohnermeldeamt in Gauting an. „Auch die örtliche Polizei bringt regelmäßig Dinge vorbei, die nicht mehr einem Eigentümer zugeordnet werden können“, so Rieboldt. Dazu gehören zum Beispiel Schmuckstücke, EC-Karten und Handys. „Entweder bringen die Bürger die Dinge zu uns in die Inspektion oder sie rufen an und wir fahren vorbei und holen sie ab“, sagt Gautings Inspektionsleiter Andreas Ruch.

Die kleineren Teile bewahrt die Gemeinde für ein halbes Jahr auf. In dieser Zeit können sich die Besitzer melden. Nach diesem Zeitraum werden – falls bekannt – die Finder benachrichtigt, die dann binnen weiterer vier Wochen die Fundstücke übernehmen können, bis auf Handys und Schlüssel selbstverständlich. Das Gautinger Einwohnermeldeamt hat montags, dienstags und freitags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 7 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie dienstagnachmittags von 15 bis 19 Uhr geöffnet.