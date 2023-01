Die Tragödie vom Wiesbachhorn

Von: Volker Ufertinger

Ganz oben: Ernst Krebs und Toni Schmid liebten es, gemeinsam zu klettern. Hier rasten sie auf einem unbekannten Gipfel. © Foto: familie krebs

Ernst Krebs (1906 – 1970) war kein Berg zu hoch. Mit seinem Freund Toni Schmid, dem legendären Matterhorn-Bezwinger, ging der Gautinger Tour um Tour. Und wurde Zeuge, wie dieser am Wiesbachhorn in den Tod stürzte.

Gauting – Die Pfingsttage 1932 sind wie gemacht zum Bergsteigen. Der Himmel ist klar und wolkenlos. Die beiden Freunde Ernst Krebs, zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt, und Toni Schmid, 22 Jahre alt, brechen am 15. Mai um 5 Uhr morgens auf, um das Wiesbachhorn nahe dem Großglockner zu bezwingen. 3564 Meter ragt es in den Himmel, und die Freunde sind voller Vorfreude. Doch die Tour endet tragisch: Toni Schmid stürzt an der Westwand in den Tod und reißt seinen Freund 500 Meter mit in die Tiefe. Dieser überlebt schwer verletzt. „Oft und schlichtest habe ich mir gewünscht, es wäre dies alles nur ein hässlicher, böser Traum“, schreibt Krebs in seinem Erinnerungsbericht „Letzte Bergfahrt“. Doch es war die Wahrheit. Eine, die die Bergsteigerszene erschütterte.

Toni Schmid und Ernst Krebs waren enge Freunde. Was sie verband, war die Liebe zum Sport, besonders zu den Bergen. Krebs hatte sich einen Namen als Skilangläufer gemacht, unter anderem gewann er 1929 einen FIS-Wettbewerb im polnischen Zakopane, der bei Experten als inoffizielle Weltmeisterschaft galt. Toni Schmid war zu jener Zeit eine echte Berühmtheit. Er wohnte zusammen mit seinem vier Jahre älteren Bruder Franz in der Sendlinger Daiserstraße und erklomm Berg um Berg. Anfang August 1931 bezwangen die Brüder in einer waghalsigen Expedition das Matterhorn über die Nordwand. Das brachte ihnen europaweit Bewunderung ein – und wurde von den Nazis als deutsche Heldentat propagandistisch ausgeschlachtet.

All das war erst wenige Monate her, als sich Krebs und der jüngere Schmid-Bruder zum Wiesbachhorn aufmachen, mit dem Motorrad, über Kufstein und den Pass Thurn. Toni Schmid ist noch voll mit den Eindrücken vom Matterhorn und erzählt ausführlich davon. Dass er am Wiesbachhorn sein Leben lassen wird, ahnt Toni Schmid nicht. „Die geht!“ ruft der Münchner aus, als die Westwand hinter dem Pass Thurn sichtbar wird.

Doch es kommt anders. Das Unglück geschieht in den Morgenstunden des Pfingstsonntag, in steilem, vereisten Gelände. „Ich hau einen Haken!“ ist der letzte Satz von Toni Schmid. Er ruft ihn dem 30 Meter unter ihm befindlichen Ernst Krebs zu. Als er den Karabiner einschnappen lassen möchte, löst sich der Haken aus der Wand. Schmid kommt aus dem Gleichgewicht, gerät ins Rutschen – und reißt schließlich seinen Begleiter in die Tiefe. „Kleine helle Kreise im Hirn, in rasender Geschwindigkeit sich drehend, irrsinnige Gedanken, Gefühl des Schwebens, zerstört durch neuen, harten Aufprall – und dann ohne Übergangsschwärze Nacht. Wie leicht ist das Sterben!“ So beschreibt Ernst Krebs den Moment des Unglücks.

Toni Schmid ist nicht zu helfen. Um Ernst Krebs, der wie durch ein Wunder überlebt, kümmern sich Kletterer aus Graz. Wenige Tage später, im Krankenhaus von Kaprun, bringt der Gautinger in einem bemerkenswerten Akt von Traumabewältigung seine Erlebnisse in sechs maschinengeschriebenen Seiten auf Papier. Zäh und beharrlich arbeitet er sich zurück ins Leben, am Ende seines Krankenbetts steht in Großbuchstaben der Satz: „ICH WILL.“

Ganz ohne Folgeschäden kommt der Gautinger freilich nicht davon: Die Schulter verheilt nicht, ihm sind nur noch kreisende Bewegungen möglich. Deshalb wendet er sich einer anderen Sportart zu, dem Rudern. Ein Jahr nach seinem Absturz wird er in Prag Europameister im Einer-Kajak über 10 000 Meter. Außenstehende vermuten einen Namensvetter, denn dass es der kürzlich erst Verunglückte ist, kann sich niemand vorstellen. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin holt Ernst Krebs in dieser Disziplin sogar Gold.

Von nun an ist Ernst Krebs eine Persönlichkeit in Gauting. Die Gemeinde überlässt ihm wegen seiner Verdienste Baugrund zur Errichtung seines Hauses. Als er eine Familie gründet, berichtet die Zeitung selbstverständlich darüber. Auch eine Straße wird nach ihm benannt. 1943 übernimmt er die elterliche Spenglerei an der Münchner Straße, direkt neben der Polizeiinspektion. Das Unternehmen Krebs gibt es immer noch, als Meisterbetrieb für Sanitär, Heizung, Dach und Elektro.

Ernst Krebs stirbt am 20. Juli 1970 unter denkwürdigen Umständen. Als er das Dach der Gautinger Polizeiinspektion repariert, verliert er auf seiner Leiter den Halt. Wie einst sein Freund Toni Schmid am Wiesbachhorn, greift Ernst Krebs ins Leere und stürzt aus drei Metern auf den Brettervorbau.

Das Buch

Stephan Limmer hat in seinem Buch aus dem Jahr 2018 „Gauting – mein Dorf an der Würm“ das Schicksal von Ernst Krebs mit vielen Dokumenten aus dem Archiv der Familie dargestellt. Es ist unter anderem in der Buchhandlung Kirchheim zum Preis von 19,90 Euro erhältlich.