Die Wünsche der Gäste fürs Sommerbad

Von: Peter Schiebel

Das Nichtschwimmerbecken (oben), das 50 Meter-Sportbecken mit Sprungturm (Mitte) sowie der Whirlpool (unten) bieten für jeden Besucher etwas. Was sie sich noch wünschen, hat der Förderverein des Gautinger Sommerbads erfragt. © Förderverein Sommerbad

Badegäste des Gautinger Sommerbads wünschen sich eine attraktivere Rutsche, ein Kleinkinderbecken und längere Öffnungszeiten. Das hat eine – nicht repräsentative – Umfrage des Fördervereins ergeben.

Gauting – Als der Gautinger Schwimmclub vor einem Monat im Sommerbad sein 50-jähriges Bestehen feierte, war natürlich auch der Förderverein Sommerbad Gauting mit von der Partie. An ihrem „Ideen-Pavillon“ wollten Mitglieder um Vorsitzenden Sebastian Worm-Paradiek wissen, welche Verbesserungen sich die Badegäste wünschen und wie sich aus ihrer Sicht die Attraktivität des Sommerbads steigern lässt. Insgesamt füllten die Besucher 82 Karten mit ihren Wünschen, Vorschlägen und Ideen aus. Nun liegt eine Auswertung vor.

Demnach entfiel jeder dritte Verbesserungsvorschlag, insgesamt 27 an der Zahl, auf den Bereich „Kinder und Jugend“. Dort stand mit acht Nennungen eine neue Rutsche ganz oben auf der Liste. Genannt worden seien eine Rutsche mit Schleifen oder auch eine breitere Rutsche. Worm-Paradiek kann das nachvollziehen. Es gebe zwar zwei Rutschen im Sommerbad, diese seien aber für viele Kinder nicht besonders interessant, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Mit fünf Nennungen folgte auf dem zweiten Platz der Wunsch nach einem Kleinkinderbecken. „Für Kinder im Windelalter gibt es momentan nicht viel“, sagt Worm-Paradiek. Das alte Kleinkinderbecken sei bereits vor einigen Jahren aus Hygienegründen zu einem Wasserspielplatz umgebaut worden. Da aktuell die Technik streike, sei davon derzeit aber nur ein Kieshaufen übrig. Je dreimal genannt wurden ein besserer Sonnenschutz und ein Spielplatz.

Verbesserungen im Betrieb des Sommerbades wurden auf 18 Karten notiert, dabei lagen mit acht Nennungen die Öffnungszeiten ganz vorne. Worm-Paradiek: „Die Leute wünschen sich eine jahreszeitlich frühere Öffnung und oder längere Öffnungszeiten.“ Unter anderem sei der Wunsch nach einem zweiten Frühschwimmertag genannt worden. Weitere Ideen stammten aus den Bereichen Sanierung und Bestandserhalt (neun Nennungen), Kasse und Eingang (sechs), Gastronomie und Verpflegung (fünf), Werbung (vier) sowie Sonstiges (elf).

Welche Ideen können rasch umgesetzt werden?

Worm-Paradiek will mit seinen Vorstandskollegen nun zunächst prüfen, welche Ideen rasch und ohne großen finanziellen Aufwand umgesetzt werden können. Im Herbst sei zudem ein Gespräch mit Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger terminiert, sagt er. „Wir wollen nichts an der Verwaltung vorbei machen.“ Danach plant der Vorstand eine Befragung seiner derzeit 150 Mitglieder, um ein Projekt zu bestimmen, auf das er sich in den nächsten Jahren konzentrieren möchte. Schließlich könne es bei der Realisierung schnell um eine fünfstellige Summe gehen, erklärt Vorstandsmitglied Robert Kolb. Es brauche von daher klare Prioritäten auf Projekte, die zu mehr Besuchern und dadurch zu mehr Einnahmen führten.

In dem Zusammenhang hofft der Verein auch auf Unterstützung aus einer von der Staatsregierung angekündigten Erweiterung des bestehenden Förderprogramms für Schwimmbäder. „Das ist eine echte Chance für Gauting“, betont Worm-Paradiek. „Je nach Finanzkraft der Kommune werden bis zu 90 Prozent der Kosten gefördert. Wir freuen uns, dass die Gemeinde mit Hochdruck die Teilnahme am Förderprogramm prüft.“