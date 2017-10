Diebstahl aus Einfamilienhaus

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Gautinger Annastraße waren daheim und haben nicht bemerkt, dass sich ein Dieb in ihre Wohnung geschlichen hat.

Gauting – Wie die Polizei mitteilt, drang der unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in das Haus ein. Er nutzte den Umstand, dass die hintere Tür zu dem Gebäude offen stand. Aus der Handtasche, die die Bewohnerin in der Küche abgelegt hatte, entwendete er die Geldbörse mit 30 Euro Bargeld. Das in dem Haus wohnende Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst in den Morgenstunden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei: Telefon (089) 8 93 13 30.