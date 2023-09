Feuerwehr-Nacht: Dummy unterm Betonblock

Übung vor vielen Zuschauern: Gruppenführer Michael Prothiwa (l.) erklärte den Besuchern, was die Einsatzkräfte (v.r.) Alexander Scholz, Christopher-Storm Kaluza und Daniel Probst machen, um den Dummy unter dem 800 Kilogramm schweren Betonblock herauszubekommen. © Dagmar Rutt

Mit zahlreichen Vorführungen hat die Gautinger Feuerwehr bei der Langen Nacht der Feuerwehr am Samstag für sich geworben, auch das BRK beteiligte sich. Helfer gibt es in Gauting ausreichend – Sorgen bereiten die Räume.

Gauting – Trotz brütender Hitze war die Lange Nacht der Feuerwehr in Gauting wieder ein voller Erfolg: Am späten Samstagnachmittag waren bereits zahlreiche Familien mit Kleinkindern, Jugendliche und Großeltern per Rad zum Feuerwehrgelände an der Münchener Straße geströmt. Fasziniert verfolgten große und kleine Zuschauerinnen die Vorführungen. Auch Ehrenamtliche der Gautinger BRK-Rettungsbereitschaft waren im Einsatz.

„Helfen ist Trumpf“, lautet das Motto der bayernweiten Kampagne – die Feuerwehr Gauting war wieder mit dabei und etwas früher dran als andere, weil die Wehr immer das Ferienende nutzen will. Zum Auftakt moderierte Gruppenführer Daniel Thugut eine Modenschau mit Ehrenamtlichen in Chemieschutzanzügen, mit schwerem Atemschutz oder in klassischer Schutzkleidung. Wer ist am schnellsten am Ziel? In der geräumten Halle vergnügen sich Jugendliche beim Wettspiel am Hebekissen-Labyrinth. Im Hof verfolgten Zuschauer, wie Gruppenführer Michael Prothiwa, Alex Scholz und Christopher-Storm Kaluza eine eingeklemmte große Kunststoffpuppe – einen Dummy – mit Hilfe von Hebekissen und Holzklötzen befreiten. Der Betonklotz, unter dem das „Unfallopfer“ lag, wiege immerhin 800 Kilogramm und komme auch bei Übungen zum Einsatz, erklärt Prothiwa.

So geht Wiederbelebung: Eric Gulbins und Tanja Mehl vom Gautinger BRK bei einer Vorführung. © Dagmar Rutt

Rettungssanitäter Fabian Saller von der BRK-Bereitschaft demonstrierte mit seinen Kollegen Tanja Mehl und Eric Gulbins die Reanimation eines Unfallopfers, aber auch die stabile Seitenlage. „Wir sind in Gauting 60 ehrenamtlich Aktive“, erklärte Saller stolz. Falls der Notarzt länger brauche, bis er zum Beispiel bei einem bewusstlosen Patienten mit einem Herzinfarkt sei, rufe die unter 112 alarmierte Leitstelle die Gautinger „Helfer vor Ort“, die die Zeit überbrückten – sie sind schneller vor Ort, weil sie keine lange Anfahrt haben. Am Samstag rückten sie zweimal aus, noch bevor die Vorführungen begannen.

BRK beteiligt sich an Vorführungen

Rettungssanitäterin Tanja Mehl war auch bei der nächsten Vorführung dabei: „Opa Herbert“, gemimt von einem Jugendlichen, war mit dem zerbeulten silbernen Übungswagen der Gautinger Feuerwehr in den Gartenzaun gerauscht, weil er beim Einparken Gas mit Bremse verwechselt hatte, erklärte Gruppenführer Prothiwa das Unfallszenario: Kinder und Erwachsene verfolgten danach die Rettungsaktion, wie Feuerwehrleute den bewusstlosen „Opa Herbert“ mit Spreizer, Sitzschlitten und „Spineboard“ befreiten und auf der Liege abtransportierten. Zum Finale mit Barbetrieb am Abend gab es noch eine spektakuläre Aktion mit Fettexplosion.

Mehr als 75 Aktive sind derzeit bei der Gautinger Feuerwehr im Einsatz, sagte Gruppenführer Daniel Thugut. Das seien zwar genügend Ehrenamtliche, aber der Platz in den 1936 errichteten, mehrmals umgebauten Altbauten an der Münchener Straße reiche nicht mehr. Die Gebäude seien obendrein nicht zu modernisieren, ergänzte Kommandant Alexander Jung. Nach vier Ortsterminen wisse das auch der Gemeinderat. Deshalb hoffe er sehr darauf, dass nach der Standortanalyse im Feuerwehrbedarfsplan „möglichst bald“ der Neubau für die Gautinger Feuerwehr begonnen werde. (cc)