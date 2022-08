Ein Bewegungspark für Jung und Alt

Von: Stefan Reich

Training mit dem eigenen Körpergewicht steht im Street-Work-Out-Bereich im Mittelpunkt, wie in diesem Bewegungspark in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Gemeinde Gauting will mit Geld aus dem Fördertopf „Innenstädte beleben“ an der Schlossstraße einen Bewegungspark errichten. An einfachen, aber robusten Geräten sollen sich Jung und Alt fit halten können.

Gauting – Sport treiben an der frischen Luft mit einfach zu bedienenden Fitnessgeräten – das soll demnächst mitten in Gauting für Jung und Alt möglich sein. Der Ferienausschuss des Gemeinderates hat am Dienstagabend der Vergabe von Bauleistungen für einen Bewegungspark in der Schlossstraße zugestimmt. Auf einer gemeindlichen Freifläche an der Würm sollen ein „Street-Workout“-Bereich, ein Senioren-Fit-Bereich und ein Cardio-Fit-Bereich entstehen. „Street-Workout“ wird an einfachen Geräten vor allem mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt. Übungen wie Klimmzüge stehen im Mittelpunkt. Die Geräte sollen auf einem Kunststoffboden errichtet werden, der auch mit Rollstuhl und Rollator befahrbaren werden kann.

Der Seniorenbereich sei gekennzeichnet „durch verschiedene Balance-Elemente, die vor allem die Koordination, das Gleichgewicht und die Wahrnehmung schulen“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Zudem stünden ein Arm-Fahrrad zur Kräftigung der Oberkörpermuskulatur und ein kleines, in den Boden eingelassenes leicht federndes Trampolin mit Haltegriffen für ein intensives Herz-Kreislauf-Training zur Verfügung. Auch die Geräte in diesem Bereich sollen barrierefrei erreichbar sein. Die Inklusionsbeauftragte der Gautinger Insel sei in die Planung der Anlage involviert gewesen, heißt es von der Verwaltung.

Cardio-Training soll auf einem Fahrrad-Ergometer und einem Crosstrainer möglich sein. An beiden Geräten sollen, ähnlich wie im Fitnessstudio, verschiedene Trainingsstufen einstellbar sein. Alle Geräte sollen wetter,- beschädigung- und hochwasserbeständig sein.

Der Grundsatzbeschluss zum Errichten eines Mehrgenerationen-Bewegungsparks sei bereits 2019 gefasst worden, erklärte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger im Ausschuss. Nun seien Fördergelder bewilligt worden, sodass man den Bewegungspark finanzieren könne. Der Gemeinde Gauting wurden 140 000 Euro aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ zur Verfügung gestellt. Deshalb sei das Projekt neu geplant worden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Etwas weniger als die Hälfte dieser Summe ist bereits für eine seniorengerechte Stadtmöblierung, unter anderem für neue Mitfahrerbänke, verplant (wir berichteten). Die verbleibenden 77 000 Euro sollen in den Bewegungspark fließen. Die Gesamtkosten werden sich aber auf 90 000 Euro belaufen. Diese Summe verlangt das Unternehmen, das im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung das einzige Angebot abgegeben hat.

Von der Verwaltung heißt es, das Projekt werde teurer als gedacht, weil sich erst während der Planung die Notwenigkeit des speziellen Kunststoffbelags im „Street-Workout“-Bereich ergeben habe. Alleine dieser Boden koste 22 000 Euro. Diese Mehrkosten dafür könnten aber eventuell von der Regierung von Oberbayern aus Restmitteln übernommen werden, sollten andere Kommunen die ihnen zugesagten Summen aus dem Fördertopf nicht voll ausschöpfen.