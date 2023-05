Sound zum Dahinschwelgen

„Stray Colors“ feiern im ausverkauften Bosco ihr zehntes Bühnenjubiläum.

Gauting – Volles Haus beim Bühnenjubiläum: Mit ihrem rhythmischen Sound zum Dahinschwelgen begeisterte „Stray Colors“ beim Auftritt am Freitag im ausgebuchten Bosco gleich drei Generationen. Die ersten Lieder der von Rüdiger Sinn und Zlatko Pasalic gegründeten Band entstanden in Sinns elterlichem Wohnzimmer – in Gauting: „Before the Sun is Aloft“ von der ersten LP und das gesamte Konzert zum zehnten Bühnenjubiläum bis hin zum Liebeslied „Subway Train“ widmete der Songwriter deshalb seiner anwesenden Mutter.

„Stray Colors“, also Farbtöne von Indie, Folk mit Balkansound bis hin zu Pop sind das Programm: Mit dem eingängigen Song „That‘s a lovely Day“ aus ihren Anfängen zogen die beiden Sänger ihr Publikum sofort in ihren Bann. Ihre ersten gemeinsamen Lieder seien online entstanden, erzählt Rüdiger Sinn – de Europawissenschaftler habe damals in Warschau gearbeitet. Sein Freund Zlatko Pasalic sei aber schon vor der Gründung von „Stray Colors“ mit gerade mal 16 Jahren ein bekannter Münchner Sänger gewesen, damals in der Indie-Teenie-Band „Lucky Fish“.

Mit von der Partie ist Pianist Jasper Werhahn. Ohne seinen ehemaligen Münchner WG-Mitbewohner hätte es die vom Gautinger „Kult“ bekannte und 2013 als Münchner „Band des Jahres“ gekürte Band wohl nie gegeben, erzählt Songwriter Sinn. Mit Cellist Hendrik Fuss, erster Arrangeur der Band, Schlagzeuger Andi Papelitzky und dem Trompeter Nico Weber zogen die beiden Sänger mit dem rhythmischen Sound von „Whale“ ihr begeistertes Publikum mit – in die Urtiefen eines Ozeans. „Moonlight“, den sanften Song einer kleinen Mondfahrt aus seinen Anfängen mit „Lucky Fish“, spielte Zlatko Pasalic zur Kopfstimme von Rüdiger Sinn so berührend, dass es unter die Haut ging. Rhythmus, der ins Tanzbein geht, transportiert die Band mit dem gecoverten „Bad Boys Blue“ – dank ihres hervorragenden Schlagzeugers.

Beim temporeichen „Pada Kisa“, das Zlatko Pasalic in seiner Muttersprache Bosnisch zur Trompete packend rüberbringt, hält es immer weniger Leute auf ihren Sitzen. „Pada Kisa“ mit der schnellen Rhythmusgitarre Sinns hat auch auf Youtube mehr als 25 000 Klicks und ist im Album „Atomic Bombs and Pirouettes“ nachzuhören. Die noch vor Corona 2018 erschienene Platte „ist eine Hommage an die Beatles“, erklärt Sinn.

Mit dem eingängigen Song „The Things wie Love“ erobert die Band die Zuhörer-Herzen im Sturm, ebenso mit dem starken Beat von „Whiskey Sour“ zur beschwingten Trompete. Eine Schaukelnummer hat die Band auch im Repertoire: Zu „Subway Train“ hat der in Gauting aufgewachsene Filmproduzent Amos Ostermeier ein Video gedreht – mit bunten Gummi-Enten und Schnecken, erzählt Rüdiger Sinn. „Subway Train“, das von einer flüchtigen erträumten Liebe spätnachts zwischen ein paar U-Bahn-Stationen handelt, ist im Lockdown entstanden.

Kein Wunsch bleibt bei diesem Konzert zum zehnten Bühnenjubiläum der mit Violine und Bratsche verstärkten „Stray Colors“ offen. Als letzte Zugaben folgen Lieder ihrer verehrten Beatles wie der unsterbliche Song „The Sound of Silence“ und „Falling in Love with You“ – in diesem Fall mit den klangreichen, und völlig zu Recht umjubelten „Stray Colors“ aus der Musikerstadt Gauting.

