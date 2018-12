Ein Trichter, „Smileys“ und Tempo 30

Weil sie sich mehr Verkehrssicherheit in ihrem Ort wünschen, sammelten Gautinger und Buchendorfer Anwohner 830 Unterschriften. Die Unterschriftenliste übergaben sie nun Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger.

Gauting – Eine Liste mit 830 Unterschriften haben Anwohner der Buchendorfer Straße in Gauting an Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger übergeben. Vorgetragene Wünsche und Anregungen zu mehr Verkehrssicherheit hat Kössinger nun an die Gemeinderäte und Verkehrsplaner Dr. Ralf Kaulen weitergeleitet.

„Das war ein echter Dialog“, freut sich Nicola Friedrich von der Initiative. Die Bürgermeisterin habe aufmerksam zugehört. Weil in der Nähe der Buchendorfer Straße auch der Kindergarten Spielkiste liegt, fordern die Familien aus dem Gautinger Wohngebiet Buchendorfer Berg dort unter anderem Tempo 30.

Das Starnberger Landratsamt hatte das Tempolimit aufgehoben

Wie berichtet, hatte das Landratsamt Starnberg auf Anordnung der Regierung von Oberbayern das Tempolimit aufgehoben. Dies lässt sich laut Kössinger auch nicht rückgängig machen. Weil weder der Kindergarten Spielkiste am Römerschanzweg noch das Lebenshilfe-Kinderhaus direkt an die Buchendorfer Straße grenzen, habe auch „temporäres Tempo 30“ keine Chance. Letzteres hat die Gemeinde Gauting soeben wieder in Buchendorf eingeführt – vor dem Netz für Kinder. Auch ein neuer Radschutzstreifen an der Buchendorfer Straße ist im Gespräch.

Auch Buchendorfer Familien haben bei der Gautinger Initiative unterschrieben. Denn auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gauting und Buchendorf gelten neuerdings 100 km/h. Schulkinder müssten mit ihren Rädern im 70er-Bereich die Fahrbahn queren, hatte Initiatorin Sybille Kramer bei einem Ortstermin beanstandet. Ihr Vorschlag: Zumindest vor der Ortstafel Gauting, am Ende des Radwegs, sollte die Geschwindigkeit auf 50 km/h gedrosselt werden.

Planer Dr. Ralf Kaulen erstellt das Gesamtverkehrskonzept

Die Wünsche der 830 Bürger samt Maßnahmen würden an Kaulen weitergeleitet, berichtet Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Der Planer erstellt das Gesamtverkehrskonzept für Gauting. Ordnungsamtsleiter Maximilian Donner war auch bereits vor Ort, so Rieboldt. Im Auftrag der Bürgermeisterin prüfe der Ordnungsamtsleiter die Vorschläge. Bis das Gesamtverkehrskonzept mit kategorisierten Straßen und 30er-Zonen fertig ist, wäre in der Übergangszeit zwischen Gauting und Buchendorf ein Geschwindigkeitstrichter denkbar – mit 100 km/h, 70 und schließlich 50 km/h. „Auch eine Art Querungshilfe für Radler und Schulkinder prüft der Ordnungsamtsleiter“, sagt Rieboldt. Und „Smileys“ sollen bei Rasern für Vernunft sorgen.