Einblicke ins Innenleben einer Kirchenorgel

Kirchenorgel St. Benedikt in Gauting

Sie ist eigentlich noch gut in Schuss, dennoch erfährt die Kirchenorgel von St. Benedikt nun eine Überarbeitung. Für einen besseren Klang und vielfältigere Einsatzmöglichkeiten. Der Umbau erlaubt einen Blick in ihr Innenleben.

Gauting – Sie sei der „König aller Instrumente“, schrieb Mozart 1777 über die Orgel. Das mag Geschmacksache sein. Gewiss aber ist sie ein Ehrfurcht einflößendes Instrument. Es ist ein Gänsehautmoment, erstmals am Spieltisch zu Füßen einer Kirchenorgel zu sitzen und eine Taste auf dem Manual zu drücken. Der Klang, der schon unten im Kirchenschiff imposant ist, lässt den Laien hier oben regelrecht zusammenfahren.

Und ein Blick ins Innenleben einer Kirchenorgel weckt gehörigen Respekt für die Orgelbauer früherer Jahrhunderte. „Die Mechanik unserer Orgel unterscheidet sich kaum von dem, was schon im 17. Jahrhundert entwickelt wurde“, sagt Matthias Heid. Er ist Kirchenmusiker von St. Benedikt in Gauting und begleitet gerade den Umbau der dortigen Orgel, den er sich nach seinem Amtsantritt Anfang 2021 gewünscht hat und nun gewährt bekommt.

In den späten 1970er-Jahren hatte der Augsburger Orgelbauer Rudolf Kubak die Orgel auf der Empore von St. Benedikt geschaffen. Seit Mitte Juli nimmt sich nun die Firma Knöpfler, die Kubaks Nachfolge antrat, dem Instrument an. Einige Pfeifen sind bereits ausgebaut, ein Teil der Verkleidung ist abgenommen. So ist der Blick frei auf die hölzernen Windkanäle und das komplexe Gestänge, das auf Tasten- oder Pedaldruck am Spieltisch die Ventile in der Orgel öffnet und Luft durch die Pfeifen strömen lässt. Alles rein mechanisch. Nur der Luftstrom wird bislang mithilfe eines elektrischen Motors erzeugt.

Auch die 21 Register funktionieren mechanisch. Zieht man eines oder mehrere am Spieltisch, werden über Stangen und hölzerne Wellen gelochte Schablonen – die sogenannten Schleifen – zwischen Windkammer und Pfeifen verschoben. So steuert der Organist, in welche Pfeifen auf Druck einer bestimmten Taste Luft strömt. Viele hundert Pfeifen – mit einer Länge von wenigen Zentimetern bis zu zweieinhalb Metern und in unterschiedlichsten Klangfarben – sind in der Gautinger Orgel verbaut.

So ergibt sich eine kaum vorstellbare Menge an Kombinationen zugleich erklingender Pfeifen. Nur ein Bruchteil der Kombinationen ergibt musikalisch Sinn, noch viel weniger braucht man für ein Konzert oder einen Gottesdienst. Manchmal aber bedarf es schneller Umstellungen. „Liedvorspiele und Gemeindeliedbegleitung klingen unterschiedlich und brauchen unterschiedliche Registrierungen“, erläutert der Kirchenmusiker. „Daher kommt es nach dem Liedvorspiel oft zu kleinen Pausen mit mehr oder weniger lautem Geklapper an der Orgel.“

Um dieses Manko zu beseitigen, wird jetzt eine elektrische Setzeranlage eingebaut. In den kleinen Computer können die entsprechenden Kombinationen gespeichert werden. Die benötigten Register werden dann auf Knopfdruck automatisch gezogen. „So lassen sich auch Werke spielen, deren Klangfarben häufig wechseln“, sagt Heid. Der Anlass für den Umbau war aber der Klang der Orgel. „Als sie gebaut wurde, waren helle, spitze Klänge modern, aber Orgeln aus dieser Zeit hatten wenig Klangvolumen und Klangfundament.“ Es habe an grundtönigen Klängen gefehlt.

Das hatten auch andere Organisten, die in Gauting spielten, schon angemerkt. Und Pfarrer Georg Lindl, der im September 2021 nach Gauting kam, habe eine gewisse Affinität für das Thema, sagt Heid. Als Stadtpfarrer in Traunstein habe er schon den Neubau einer Orgel begleitet. So habe die Kirchenverwaltung die 65 000 Euro für den Umbau recht bereitwillig genehmigt. Ein Teil der Pfeifen wird nun erneuert oder neu gestimmt. Einige der 21 Register werden neu zusammengestellt. Zudem werden die Ergonomie des Spieltisches und die Lautstärkeregulierung verbessert.

Ein erster Abschnitt soll im September fertig sein, damit die Orgel zur langen Chornacht und zur 100-Jahr-Feier des katholischen Frauenbundes erklingen kann. Abgeschlossen wird der Umbau im November. Bis dahin begleitet Heid die Gottesdienste auf einer kleinen Truhenorgel. „An Weihnachten soll die große Orgel voll einsatzbereit sein“, sagt Heid. Die Vorfreude ist ihm anzumerken. Für ihn ist die Orgel ohnehin der „König der Instrumente“ – und sein eigenes Arbeitsgerät bald noch näher dran an seiner Idealvorstellung.