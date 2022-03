Eine neue Sportart für den Landkreis Starnberg

Von: Michael Grözinger

Übergabe der Beitrittsurkunde: BLSV-Kreisvorsitzender Walter Moser (hinten 3.v.r.) besuchte den Fechtverein und traf neben den trainierenden Sportlern die Vereinsvertreter Michael Künze (l.), Karin Künze und Manuel Munziyan. © Jaksch

Es gibt einen neuen Sportverein im Landkreis: Sportfechten Gauting tritt als 104. Verein BLSV-Kreis Starnberg bei. Aktuell sind dort zwölf Mitglieder aktiv.

Gauting – Walter Moser ist sich eigentlich sicher – aber nur eigentlich. „Ich hoffe, ich trete niemandem damit auf den Schlips“, sagt der Starnberger Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV). Dann legt er sich aber fest: „Mir ist kein anderer Verein in unserem Kreis bekannt, der Fechten anbietet.“ Und der BLSV-Kreis Starnberg ist groß: 104 Vereine zählt Moser, das jüngste Mitglied hat nun eine weitere Sportarten-Lücke geschlossen. Am Dienstagabend überreichte der Kreisvorsitzende offiziell die Beitrittsurkunde zum BLSV an die Verantwortlichen des neuen Vereins Sportfechten Gauting.

Hauptinitiator für die Gründung war Michael Künze. Der 53-Jährige ist zugleich der erste offizielle Vorsitzende des Klubs, seine Frau Karin ist seine Stellvertreterin. Der zweifache Familienvater hatte einen simplen Grund dafür, einen Fechtverein in Gauting zu eröffnen. „Ich habe vor 45 Jahren mit dem Sport angefangen, und nach einer zwischenzeitlichen Pause wollte ich vor etwa fünf Jahren noch mal voll einsteigen.“ Dabei stellte Michael Künze fest, dass es im gesamten Starnberger Landkreis dafür keine Möglichkeit gab.

Er entschied sich für ein Engagement in München-Laim, wenig später stieg auch sein Sohn Sebastian ein. Doch auf die Dauer wurde den beiden die Fahrerei – auch aus ökologischer Sicht – zu viel. Eine Anlaufstelle vor Ort sollte her. „Ich habe wegen einer möglichen neuen Abteilung beim Gautinger SC angefragt, aber die Begeisterung hielt sich in Grenzen“, erzählt Künze. Kurzerhand entschied er, seine Bemühungen und Arbeit gleich in die Gründung eines neuen Vereins zu stecken.

Nachdem die bürokratischen Hürden überwunden waren (Künze: „Mit so einem großen Aufwand hatte ich nicht gerechnet“), nahm der Klub unter dem Namen Sportfechten Gauting den Betrieb zunächst mit einem Schnupperkurs auf. Mittlerweile gibt es zwei feste Trainingstermine und zwölf aktive Fechter aus Gauting, Starnberg und Planegg – großteils Kinder und Jugendliche, aber auch ein Vater mit seinem Sohn ist dabei. Das Training leitet Michael Künze, der ausgebildeter Fechtlehrer ist. Unterstützt wird er zwar von einem engagierten Jugendlichen, dennoch ist die Kapazität der Trainingseinheiten für Anfänger bereits ausgeschöpft, sodass sich eine Handvoll Kinder auf der Warteliste für den nächsten Kurs befindet. Insbesondere über einige weitere Erwachsene und Wiedereinsteiger würde sich Künze freuen.

Ein klares sportliches Ziel verfolgt der Verein aktuell nicht. „Ein bisschen wachsen würden wir gerne noch“, sagt Künze, der mit seiner Familie seit 16 Jahren in Gauting wohnt. „Wir sind aktuell erst mal nur im Breitensportbereich aufgestellt.“ Aber als Fechter sei man Wettkämpfer und möchte etwas erreichen. Deshalb ergänzt der 53-Jährige: „Wir wollen schon auf Landesebene Erfolge erzielen.“ Sebastian Künze gelang das kürzlich bereits. Der Zwölfjährige sicherte sich bei den Bayerischen Meisterschaften im Degenfechten die Silbermedaille in der U13 – jedoch für den Verein Sportfechten Laim, für den er noch bis Saisonende antritt.

Sein Vater hofft, dass er noch mehr Menschen von seinem Sport überzeugen kann. Er glaubt an seinen Verein. Davon zeugt auch, dass er für die Anschaffung der Basisausrüstung sogar in finanzielle Vorleistung gegangen ist. Damit Interessierte das Fechten auch einfach mal ausprobieren können. „Es ist ein Zusammenspiel von Schnelligkeit, Koordination, Konzentration, Ausdauer und mehr“, sagt Michael Künze und betont: „Das Wichtigste: Es macht wirklich Spaß.“ Diesen Eindruck hatte auch Walter Moser, als er die Urkunde überbrachte und noch ein wenig beim Training zuschaute: „Mich freut es, dass das jemand bei uns aufgegriffen hat. Das ist eine ganz tolle Sache.“ Und eine neue Sportart für den Landkreis.

Das Training des Vereins Sportfechten Gauting findet immer dienstags von 18 bis 20 Uhr (Realschulhalle Gauting) und freitags von 18.30 bis 21 Uhr (Grundschulhalle Stockdorf) statt. Die Basisausrüstung für Teilnehmer ist vorhanden. Alle weiteren Informationen gibt es per Mail (sportfechten-gauting@online.de) und auf der Website des Vereins: www.sportfechten-gauting.de.