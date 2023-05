Verheerendes Feuer zerstört Lotto-Geschäft

Von: Michael Stürzer

Komplett ausgebrannt ist das Geschäft an der Bahnhofstraße in Gauting - die Ursache ist noch nicht bekannt. © Andrea Jaksch

Ein Feuer hat am Dienstagvormittag ein Lotto- und Zeitschriftengeschäft an der Gautinger Bahnhofstraße zerstört. Drei Menschen wurden verletzt.

Gauting - Gegen 10 Uhr ging bei Polizei und Feuerwehr der Alarm ein: Das Lotto- und Schreibwarengeschäft an der Gautinger Bahnhofstraße neben der Hypovereinsbank brennt. Über dem Ort stand ein dunkle Rauchwolke, im Geschäft wüteten die Flammen. Die Feuerwehr Gauting hatte den Brand zwar rasch gelöscht, die Suche nach Glutnestern und die Absicherung des Gebäudes dauerten noch Stunden an.

Zur Brandursache lagen gegen Mittag noch keine Angaben vor. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilte mit: „Aus bislang unbekannter Ursache brach heute Morgen ein Brand in einem Lottoladen im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße aus. Gegen 10 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte an, um den Brand zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sich drei Personen durch das Einatmen von Rauchdämpfen eine Rauchgasintoxikation zu.“ Die Kripo Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen.