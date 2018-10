Henry, Henriette und die Kinder

„Rote Blätter fallen…kühler weht der Wind.“ Zur Begleitung der Geigenlehrerin stimmen 70 Mädchen und Buben mit Eltern, Erzieherinnen und Ehrengästen das wunderschöne Herbstlied an. Anlass war die Einweihung des neuen Gautinger BRK-Kinderhauses „Henry & Henriette“, die am Samstag groß gefeiert wurde.

Gauting – Wegen des Regenwetters musste die im Garten geplante Einweihungs-Veranstaltung kurzerhand ins Kinderhaus verlagert werden. Der großen Freude tat dies keinen Abbruch: „Endlich dürfen wir unser Kinderhaus einweihen“, freute sich Leiterin Julia Böhm-Schweizer. Die ersten Kinder wurden zwar schon im Juli in der neuen Kita betreut, erinnert die Erzieherin. Aber erst jetzt seien alle Räume fertig eingerichtet, „alle Kartons ausgepackt“.

„70 Mädchen und Buben in Krippe, Kindergarten und Schülerhort erfüllen den Neubau mit Lachen und Leben“, dankte Kinderhaus-Leiterin Julia Böhm-Schweizer dem Träger, dem BRK. Der Bezirksverband Oberbayern hat den ersten Bauabschnitt des künftigen Mehrgenerationen-Campus auf der Naßl-Wiese beim Lidl-Markt in Gauting Süd mit 4,4 Millionen finanziert, erinnerte Kreisgeschäftsführer Jan Lang am Rande der Feier. Nach dem ersten Spatenstich an einem ebenfalls verregneten Tag, damals im Juli 2017 (wir berichteten), war so das neue BRK-Kinderhaus mit zehn Mitarbeiter-Wohnungen an der Starnberger Straße entstanden. Knapp eine Million Euro Förderung werden Gemeinde Gauting und Freistaat Bayern je zur Hälfte beisteuern, erklärte Lang. Die Kinder werden nach und nach eingewöhnt. Am Ende sollen im Kinderhaus „Henry & Henriette“, benannt nach dem Gründer des Roten Kreuzes Henry Dunant (1828-1910) und dessen Ehefrau, 94 Mädchen und Buben betreut werden. Vize-Bürgermeister Dr. Jürgen Sklarek freute sich über die zu erwartenden Synergien. Denn im zweiten Bauabschnitt baut das BRK auf dem Areal ein Seniorenzentrum mit Alten-, Tagespflege, Betreutem Wohnen, Restaurant, Marktplatz und Tiefgarage. „Hier auf dem Mehrgenerationen-Campus wird alles zusammengeführt“, freute er sich. Auch darüber, dass es das größte Bauvorhaben des BRK im Freistaat sei. Denn in Gauting gebe es immer mehr Kinder, aber auch hilfsbedürftige Senioren. Deshalb hoffe er, dass die Politik „endlich in die Puschen kommt“ und Erzieherinnen sowie Altenpflegekräfte auch ausreichend bezahlt.

Nach dem mit sichtlichem Vergnügen vorgeführten Sing-Spiel „Wer will fleißige Handwerker sehen“ durften die Kinder das symbolische rote Band mit dem weißen Aufdruck „Henry und Henriette“ selbst durchschneiden. In den neuen, hellen Räumen wurde im Anschluss bei feinen Häppchen, Kuchen, Spiel-, Bastel-, Musik-, Experimentier- und lustigen Schmink-Aktionen noch lange gefeiert.