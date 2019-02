549 neue Leser gewonnen

Für die Gautinger Gemeindebücherei war 2018 ein Jahr der Erfolge. 549 Nutzer haben sich neu angemeldet. Die Zahl der aktiven Nutzer legte um elf Prozent auf 2725 Personen zu.

Gauting– „Das ist nicht zuletzt auf Anmeldungen und Ausleihen unserer jüngsten, also der unter zwölfjährigen Nutzer zurückzuführen“, teilt Büchereileiterin Doreen Kleiner mit. Auslöser dieser Entwicklung sei „Karli‘s Stickerheft“, das die jungen Leseratten mit Sammelpunkten belohnt, wenn Medien entliehen werden. Ist das Heft gefüllt, gibt es eine Überraschung aus der Schatzkiste.

Die neuen Öffnungszeiten an Samstagen kommen bei den Besuchern gut an. In einer Umfrage hatten sich 85 Prozent der Teilnehmer für eine Verlängerung der Öffnungszeit von 10 bis 13 Uhr (bisher 12 Uhr) ausgesprochen. Nach einer Probephase in den Monaten Oktober bis Dezember wurde die neue Regelung zum Jahreswechsel fest eingeführt.

123 395 Medien aus den verschiedensten Bereichen wurden im vergangenen Jahr insgesamt entliehen – von den klassischen Büchern, über Spiele bis hin zu DVD‘s und modernen eMedien. Letztere stellen Kleiner jedoch vor besondere Herausforderungen. 2018 kamen etwa 24 700 Besucher in die Bücherei, die auch wegen des beliebten Lern- und Lesecafés zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität geworden ist.