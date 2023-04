Erinnerungen an die „Feuerpfeile“

Gründer Hans Albert Zimmermann („Zimmy“, Foto rechts, r.) war die treibende Kraft der Pfadfinder, zu denen auch der spätere Bürgermeister Dr. Ekkehard Knobloch (l.) gehörte. © Privat

Dr. Michael Platzer (84) legt Buch über die Gautinger Pfadfinder vor.

Gauting – Mit seinen persönlichen Erinnerungen „Feuerpfeil. Eine Pfadfinderjugend in Gauting“ hat der Autor Dr. Michael Platzer (84) nicht nur seiner eigenen Jugendzeit, sondern auch dem Gründer Hans Albert Zimmermann (1908 - 1982), genannt „Zimmy“, ein bleibendes Denkmal gesetzt. Gautings Altbürgermeister Dr. Ekkehard Knobloch, der als „Wölfling“ mit ihm seit 1952 bei der Pfadfinderjugend war, habe ihn zum Aufschreiben seiner Erinnerungen motiviert, erzählt „Micha“ Platzer.

Seit mehr als drei Jahrzehnten kämen stets im Spätherbst inzwischen ergraute Frauen und Männer zusammen, um mit dem Gautinger Achim Weiler in längst vergangene Zeiten als junge Pfadfinder einzutauchen, erklärt Ekkehard Knobloch. Zum Gitarrenspiel ließen die jungen „Feuerpfeile“ von einst altvertraute fröhliche Lieder erklingen wie „Schön ist die Jugendzeit“. Albert Zimmermann, von allen stets nur „Zimmy“ genannt, gilt als charismatischer Gründer und Seele der Pfadfinderjugend. Der gebürtige Kasseler gründete als Student in Düsseldorf 1933 eine Pfadfindergruppe, die sich „Schwarze Freischar Normannen“ nannte, habe es aber abgelehnt, in die Hitlerjugend einzutreten, schreibt Platzer. Noch vor dem Verbot sämtlicher Jugendorganisationen außerhalb der HJ sei der Student deshalb am 5. Februar 1936 von der Gestapo verhaftet worden. Nach sieben Monaten Haft wegen „konstruierter strafrechtlicher Vorwürfe“ hatte der spätere Gründer der Münchner und Gautinger Pfadfinderjugend seine Strafe verbüßt – und kam durch Heirat 1940 nach Gauting.

In der Anfangszeit verschickten die „Feuerpfeile“ Gruppenbilder als Weihnachtskarten. © Privat

„Bei meiner ersten Großfahrt 1952 nach Italien profitierten wir von seiner Kenntnis des Landes und der Sprache“, schreibt der Zeitzeuge Platzer. Im Kriegsgefangenenlager habe „Zimmy“ nämlich schon das Wiederaufleben der deutschen Pfadfinder vorbereitet und Freundschaften mit dortigen Pfadfinderbrüdern geschlossen. Am 1. Januar 1950 gründete Ingenieur Albert Zimmermann, der bei der US-Armee in München angestellt war, mit den Gautinger Schreinersöhnen Dieter und Volker Wildt, Klaus-Peter Kirchheim, Michael Forster und Franz Beran die „Feuerpfeile“ Gauting. Vereinsheim der Pfadfinderjugend war ein gemütlich eingerichteter, umgebauter Kellerraum im Haus des Gründers am Gockelberg, wirft Dr. Platzer den Blick zurück. Im August 1950 stieß das große „Freundschaftslager“ mit dem ungarischen Pfadfinderbund, mit russischen und ukrainischen Pfadfinderinnen auf großes Medien-Echo, belegt Platzer mit abgedruckten Zeitungsausschnitten. Viele Gautinger Jugendliche wollten danach dabei sein. In den 1950er-Jahren hatten die jungen „Feuerpfeile“ 120 Mitglieder – dabei auch der spätere Bürgermeister Knobloch. „Zimmy erzog uns zur Selbstständigkeit“, erinnert sich Platzer. Als Dreizehnjähriger und Jüngster habe er bei einer Italien-Pfadfinderfahrt mit vollbepackten Rädern über den Brenner und Zeltübernachtung für die ganze Gruppe Lebensmittel einkaufen müssen. Auf seinen Einwand hin, dass er kein Italienisch könne, habe „Zimmy“ nur geantwortet: „Das ist dein Problem!“

„Jeden Tag eine gute Tat“: In seinem Buch erinnert Michael Platzer, wie sich eine gewisse Schwester Rosa Orthofer beim Pfadfinderführer schriftlich dafür bedankt, dass zwei seiner Jungs, darunter er selber, ihr das Gepäck vom Gautinger Bahnhof zum Hauserberg transportierten, weil sie kein Geld fürs Taxi hatte. Und bei den Weihnachtsaktionen ab 1952 bastelten junge „Feuerpfeile“ Spielzeug für Kinder wie Bauernhöfe, Puppenstuben oder Holz-Watschelenten. Doch nach dem Wegzug „Zimmys“ von Gauting nach Berchtesgaden in den 1970ern erloschen die Aktivitäten wie Stamm-Zeltlager in freier Natur an der Würm mangels Nachwuchs. 1998, zum 50. Jahrestag der Gründung der Münchner Pfadfinderjugend, feierten die Ehemaligen Gautings das Jubiläum mit einem Lagerfeuer an der Reismühle unter dem Motto der Jugend-Naturbewegung „Vorwärts und durch!“, schrieb damals der Starnberger Merkur. Doch mit dem Ableben der letzten Pfadfinder wäre das Wissen um den enormen sozialen Wandel in der Nachkriegszeit „für immer verloren gegangen“, dankt Knobloch seinem inzwischen 84-jährigen Pfadfinderfreund Platzer für die kleine Chronik. Das bebilderte Buch „Feuerpfeil“ ist für 12,90 Euro in der Gautinger Buchhandlung Kirchheim erhältlich.

Christine Cless-Wesle