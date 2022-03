Erinnerungen an die Künstlerkolonie

Das kleine Häuschen an der Römerstraße ist Vergangenheit: Einst lebte hier Klinge-Preisträgerin Ottilie Kasper, Teil einer früher sehr lebendigen Künstlerkolonie in Gauting. © Andrea Jaksch

Mit dem Abriss verschwindet ein Stück Ortsgeschichte: Das Wohnhaus der 2009 verstorbenen Klinge-Preisträgerin Ottilie Kasper weicht einem Neubau. Nana Tatum-Kováts aus der befreundeten Künstlerfamilie Kováts erinnert sich an die Zeiten einer lebendigen Künstlerkolonie Gauting.

Gauting – Nur Geröll ist vom Haus der Klinge-Kultur-Preisträgerin und Malerin Ottilie Kasper noch übrig. Die Gautingern verstarb 2009 im Alter von 104 Jahren. An der Römerstraße in Gauting hatte die Malerin, die liebvoll „Odi“ Kasper genannt wurde, ihr kleines Wohnhaus mit Atelier. Nana Tatum-Kováts ist als Kind dort aus und ein gegangen. Ihre Eltern waren mit Ottilie Kaspar eng befreundet, erinnert sich die 82-jährige Gautingerin, die selbst Künstlerin ist. Mein Vater hatte für die Fassade des Hauses vor etwa sechs Jahrzehnten ein großes Wandbild auf Putz gemalt, erzählt die Tochter des bekannten ungarischen Bildhauers und Malers Georg von Kovats (1912-1997). Das kolorierte Wandbild zeigte eine stehende Dame mit Korb über dem Kopf. Da das Gemälde beim Abbruch nicht erhalten werden konnte, bat Nana Tatum-Kováts den Gautinger Fotografen Christoph Ramm, das Kunstwerk für die Nachwelt zu dokumentieren.

Die beiden Künstlerfamlien von Kováts und Kasper verband eine lebenslange Freundschaft. Bildhauer Georg von Kováts, seine Frau Dorothea und das Künstler-Ehepaar Ottilie und Ludwig Kasper lebten in der legendären Ateliergemeinschaft „Klosterstraße“, einer freiheitlichen Insel mit der berühmten Käthe Kollwitz im nationalsozialistischen Berlin. Ab 1958 lebte und arbeitete Georg von Kováts in Darmstadt. Von dem 1997 verstorbenen Bildhauer stammt die Skulptur „Nereide III.“ am Gautinger Pippinplatz. Die Nana Tatum-Kováts wohnte mit ihren Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Art Schuppen neben dem Häuschen ihres Onkels Joachim Schacht. Auch mit den Gautinger Malern Hans Olde und Lulu Beck verband das Künstlerpaar von Kováts eine enge Freundschaft.

Ottilie Kasper zog nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, dem bekannten Berliner Bildhauers Ludwig Kasper, im Jahr 1945 nach Gauting. 1952 bezog sie ihr damals neu errichtetes kleines Haus an der Römerstraße. Georg Kováts arbeitete dort in einem kleinen Anbau. Auch sie selbst habe Ottilie Kasper dort regelmäßig besucht.

2002 wurde die Gautinger Bildhauerin, die durch ihre eindrucksvollen Porträt-Gemälde bekannt war, mit dem Gautinger Klinge-Kulturpreis geehrt. Bis zu ihrem Lebensende. Odi Kasper lebte bis zu ihrem Lebensende in dem kleinen Haus. Auch Nana Tatum-Kováts Mutter, die mit 103 Jahren ebenfalls hoch betagt starb, hatte die Freundin dort regelmäßig besucht. Ottilie Kasper verstarb kinderlos. Das Haus erbte ihr Großneffe.

Aschermittwoch rollten die Abrissbagger an, und Nana Tatum-Kováts blickt sehnsuchtsvoll zurück. „Damit verschwindet wieder ein altes Stück der ehemaligen Künstlerkolonie Gauting“, sagt die durch ihre Spazierstock-Installationen bekannte Künstlerin etwas wehmütig. Das Grundstück wurde offensichtlich verkauft und wird nach dem Abriss nun neu bebaut.