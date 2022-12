Es brummt an der Hubertusstraße

Von: Volker Ufertinger

Nicht die fahrenden, sondern abgestellte Loks machen in Gauting Probleme. © dpa

Seit zwei Jahren leiden die Anwohner an der Hubertusstraße unter den nächtlichen Geräuschen, die abgestellte Loks machen. Ob ihnen geholfen werden kann, ist sehr fraglich.

Gauting – Holger Götze (53) weiß noch genau, wann er diese sonderbaren Geräusche zum ersten Mal gehört hat. Das war vor ziemlich genau zwei Jahren, zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020. Es dauerte nicht lange, bis er und seine Familie herausfanden, wo dieses Zischen und Brummen herkam: Nämlich von abgestellten Loks hinter den S-Bahn-Gleisen, etwa 200 Meter von seinem Grundstück an der Hubertusstraße 49a entfernt. Seither hat es nicht aufgehört. „Die Geräusche hören wir nachts und vor allem am Wochenende“, sagt er. Der Familienvater hat Verständnis dafür, dass eine Bahnstrecke eine gewisse Lärmbelästigung mit sich bringt. „Aber das ist schon extrem störend.“

Götze und die anderen Familien von der Hubertusstraße haben sich kundig gemacht, was es mit diesen Geräuschen auf sich hat. In den allermeisten Fällen hat es technische Gründe, denn die meisten Loks lassen sich nicht mehr völlig runterfahren. Der Aufwand, die Technik nach einer Nacht oder nach einem Wochenende wieder hochzufahren, wäre zu groß. Aus diesem Grund werden die Loks sozusagen eingeschaltet geparkt. „Bei den neueren Modellen gibt es keine Probleme, die hört man kaum“, sagt Götze. „Aber die alten brummen, zischen und pfeifen die ganze Zeit vor sich. Dagegen ist ein vorbeifahrender Zug die reinste Wohltat.“

Nun hat sich die Familie Götze mit den anderen Familien aus der Hubertusstraße zusammengetan und einen Brief an die Gemeinde verfasst, der in der jüngsten Verkehrausausschuss-Sitzung behandelt wurde. Darin stellten sie den Antrag, dass die Gemeinde der interkommunalen Lärmschutz-Initiative beitritt, so wie Tutzing, Gilching und Weßling auch. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Problem zusammen mit der Bahn zu lösen. Auch der Landkreis München ist dort Mitglied. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr liegt bei 250 Euro.

Im Energie-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zeigte man viel Verständnis für die Not der Anwohner. „Lärm ist eine Landplage“, sagte Dr. Matthias Ilg (Die Grünen). Speziell der von abgestellten Zügen sei „unnötig wie ein Kropf“. Daher sollte die Gemeinde der Initiative unbedingt beistehen und die Bahn anschreiben. Allerdings betonte er auch, dass sich die Gemeinde in der aktuellen Situation auf ihre Pflichtaufgaben besinnen muss. „Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei einer Bürgerinitiative gehört nicht dazu.“

Victoria Wechtl (FDP) befand sich im Zwiespalt. „Einerseits würde ich die Bürger gerne unterstützen“, sagte sie. „Andererseits ist die Mitgliedschaft eher Symbolpolitik.“ Dem widersprach Stephanie Pahl (Miteinander Füreinander): „Je mehr Kommunen beitreten, desto mehr kann man bewirken“, entgegnete sie. Auch Tobias Mc Fadden (Piraten) fand: „Die 250 Euro können wir uns schon noch leisten.“

Doch dieser Standpunkt setzte sich nicht durch. Am Ende stimmte der Ausschuss mit 9:2 Stimmen gegen einen sofortigen Beitritt. Zunächst soll die Bahn angeschrieben werden.