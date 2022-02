Bahnüberführung Königswiesen: Fällungen für Baustelle

Die Bahnüberführung in Königswiesen soll 2023 erneuert werden, was wegen der Größe umstritten ist. Nächste Woche beginnen erste Vorarbeiten. © privat

Nächsten Mittwoch beginnt die Deutsche Bahn AG mit ersten Arbeiten für die neue Bahnüberführung in Königswiesen: Eine Fläche wird baureif gemacht, es geht um Sparten.

Königswiesen – Die Deutsche Bahn AG beginnt am kommenden Mittwoch, 23. Februar, mit ersten Vorarbeiten für den Neubau der Eisenbahnüberführung in Königswiesen. Dazu wird eine Fläche im nördlichen Bereich der Hauser Straße „freigemacht“, wie es heißt – es werden Bäume gefällt. Die Hauser Straße inklusive der Einmündung Königswieser Straße ist an diesem Tag gesperrt; der Durchgang für Fußgänger und die Durchfahrt für den ÖPNV sind laut Mitteilung der Gemeinde gegeben.

Konkret wird eine Fläche für ein sogenanntes Mehrspartenrohr gerodet. Die Fällarbeiten würden umweltfachlich überwacht, informiert die Bahn weiter. Schützenswerte Bäume und Grünflächen sollen erhalten bleiben. Für die gerodeten Flächen sei eine Ausgleichsbepflanzung vorgesehen. Der Rückschnitt erfolge ausschließlich im Rahmen der Spartenverlegung. Wie die DB Netz AG mitteilte, müssten die Sparten (Leitungen) in jedem Fall aus dem Baubereich der Überführung verlegt werden. Das Rohr solle dann im Herbst dieses Jahres verlegt werden.

Ziel der Bahn ist, mit der eigentlichen Baumaßnahme der Überführung dann im Januar 2023 anfangen zu können. Gegen den Neubau läuft eine Klage, über die aber erst in einigen Monaten entschieden werden dürfte.