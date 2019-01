Moderne Datenübertragung hilft Leben retten

Wenn Menschen die 112 wählen, muss es meistens schnell gehen. Ob Verkehrsunfall oder Herzinfarkt – oft geht es um Minuten. In Gauting unterstützt der ehrenamtliche Helfer vor Ort (HvO) der Rot-Kreuz-Bereitschaft den hauptamtlichen Rettungsdienst. Ein neues Telemetrie-System, das die Koordinaten des Unfallortes direkt ins Navigationssystem des Einsatzfahrzeugs überträgt, hilft dem HvO bei der Einsatzübernahme.

Gauting– Etwa 300-mal im Jahr wird der HvO bei lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen alarmiert und innerhalb von Minuten von Ehrenamtlichen besetzt. Durch die ortsnahe Stationierung ist der HvO durchschnittlich acht Minuten vor allen anderen Rettungseinheiten beim Patienten und verkürzt dadurch die Wartezeit auf Hilfe. Bei einer Alarmierung musste bisher die über Funk übermittelte Adresse des Unfallorts per Hand in ein Navigationsgerät eingetippt werden. Um keine wertvollen Minuten zu verlieren, investierte die Rot-Kreuz-Bereitschaft in ein Telemetrie-Gerät. Das wurde von der Firma Knorr-Bremse mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro finanziert. „Ich finde es großartig, dass mein Arbeitgeber mich auch in meinem Ehrenamt so unterstützt. Wir erfahren als ehrenamtlich Aktive eine große Wertschätzung“, sagt Bernhard Zwilling, Ingenieur bei Knorr-Bremse und BRK-Bereitschaftsmitglied.

Mit diesem System überträgt die Rettungsleitstelle alle einsatzrelevanten Daten ins Fahrzeug, die Notfalladresse wird sofort ins integrierte Navigationssystem übernommen. Bei jedem Einsatz sparen die Sanitäter durchschnittlich zwei Minuten – bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand die Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann.