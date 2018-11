Feuer in  Gautings Waldfriedhof

Aus unbekannter Ursache ist an diesem Sonntag auf dem Gautinger Friedhof ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt.

Gauting - Gebrannt hat es an diesem Sonntag auf dem Waldfriedhof in Gauting. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 13.15 Uhr eine Hecke auf dem Gelände an der Planeggerstraße aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen. Die Feuerwehr Gauting löschte die meterhohen Flammen, Personen kamen nicht zu Schaden. Den Sachschaden bezifferten die Beamten gestern auf etwa 5000 Euro.