Feuerwehr Unterbrunn unschlagbar

Gewonnen! Das Team der Feuerwehr Unterbrunn holte sich wieder einmal den Sieg beim Behördencup. Vize-Bürgermeister Dr. Jürgen Sklarek (r.) jubelte mit. © cc

Der Gautinger Behördencup für einen guten Zweck ging am Samstag mit zehn Mannschaften über die Bühne. Der Sieger war ein guter Bekannter.

Gauting – „Apfelschorle ist schon ausverkauft“: Die Gemeinderäte Stephanie Pahl und Markus Deschler freuten sich über den Hochbetrieb beim Gautinger Behördencup am Samstag in der Mittelschulturnhalle. Denn beim großen Gaudi-Turnier zugunsten des Vereins „Glücksmomente“ für schwerkranke Kinder und Jugendliche mussten nicht nur zehn Fußballmannschaften verköstigt werden, sondern auch die anwesenden Fans. Nach dem Finale mit Neun-Meter-Tor-Schießen überreichte Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek dem Team der Unterbrunner Feuerwehr den silbernen Wanderpokal.

Dabeisein ist alles: Das Haus war voll bei ersten Gautinger Behördencup nach der zweijähriger Corona-Pause. Im Einsatz waren Rathaus-Mitarbeiterinnen und Gautingerinnen, die belegte Semmeln und hausgemachte Quiche anschleppten, aber auch die Fußballteams, die ihre Fans mitgebracht hatten. „Wir verkaufen heute ohne Ende“, erzählte Gemeinderätin Pahl, die um die Mittagszeit am Imbiss-Stand im Einsatz war. Die Fußballteams legten auf dem Spielfeld mit voller Kraft los: „Wir haben insgesamt zehn Mannschaften“, erläutert Personalchef Dominik Rathner. Weil jeweils eine Frau auf dem Spielfeld und eine zweite Torhüterin dabeisein muss, habe er eigens seine frühere Rathauskollegin Silvia Neundörfer reaktiviert. Fürs Gauditurnier sei sie mit ihren beiden Kindern eigens aus Bamberg angereist, erzählt die begeisterte Fußballerin gut gelaunt. Denn im Rathausteam spielte als zweite Frau nur Marita Münch von der Bauabteilung mit.

Unterbrunner trainieren das ganze Jahr

In der finalen Runde am Abend stand‘s dann 1:3 fürs Rathaus (Platz 6) gegen die VR-Bank (Platz 5). Auf den hinteren Plätzen landete die Feuerwehr Buchendorf, der Bauhof, die Feuerwehr Stockdorf und die Grundschule Stockdorf mit dem engagierten Spielleiter und Hausmeister Rainer Krause. Platz vier erspielte sich die Feuerwehr Gauting, Platz drei das Team des Otto-von-Taube-Gymnasiums, „das mit größten Fanclub da war“, wie Sklarek feststellte. Platz zwei erspielte sich die motivierte Mannschaft der Realschule. Doch der große Sieger war einmal mehr die Feuerwehr Unterbrunn. Kein Wunder, denn: „Wir trainieren regelmäßig beim Dienstsport in der Unterbrunner Mehrzweckhalle“, verrät Feuerwehrkommandant Ferdinand Maenner. Der Unterbrunner Torwart, der sich beim Gauditurnier ein zweites Mal am Knie verletzt hatte, wurde mühelos durch Spielerin Lisa ersetzt. Zwei Unterbrunner Spielerinnen halfen auch bei der Bauhof-Mannschaft aus, denn: „Es ist richtig, dass Mädels mitspielen“, betont der Kommandant. Das Niveau werde dadurch immer besser. Und: In Unterbrunn hält man halt zusammen, erinnerte der Vize-Bürgermeister bei der Übergabe des Wanderpokals an die Feuerwehrler. (cc)