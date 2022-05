Feuerwehr Unterbrunn mit so wenigen Einsätzen wie noch nie

Teilen

Zwei Wehren, ein Löschfahrzeug: Die Unterbrunner hatten die Nachbarn aus Stockdorf zum Grillen eingeladen, weil die dortige Wehr ihr altes LF16 an den Ortsteil abgegeben hatte. Das neue Fahrzeug für Unterbrunn wird erst in zwei bis drei Jahren geliefert. © Feuerwehr Unterbrunn

Die Feuerwehr Unterbrunn zog Bilanz und registrierte so wenige Einsätze wie noch nie. Außerdem wurde bei der Jahresversammlung klar: Das Stockdorfer Fahrzeug ist nur eine Übergangslösung.

Unterbrunn – Die Corona-Pandemie hat die Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Unterbrunn auf einen historischen Tiefstand gedrückt. Das berichtete Kommandant Ferdinand Maenner bei der Jahreshauptversammlung am Wochenende. Diese beschloss, das 150. Gründungsjubiläum des Feuerwehrvereins im kommenden Jahr größer zu feiern. Geplant ist ein dreitägiges Festwochenende im Sommer am Feuerwehrhaus samt Zelt. Der Termin steht noch nicht fest, ein Festkomitee ist aber schon bei der Arbeit. „Wir gehen jetzt in die Planungen“, sagt der erste Vorstand Thomas Walser.

Er kann mit der Entwicklung der Wehr zufrieden sein. Vor allem die Nachwuchsarbeit im Jugend- und Kinderbereich läuft gut – neun Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr, die Kinderfeuerwehr hat 19 Mitglieder. Heuer werden die ersten Jugendlichen in die aktive Truppe aufgenommen, die ihre Feuerwehrkarriere bei der Kinderwehr begonnen hatten. Die gute Jugendarbeit hänge vor allem an den Personen, lobt Walser seine Jugendwartin Andrea Herr sowie Florian Möhwald und die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehr, Rebecca Mocks und Alexandra Herr. Zudem gehören der Unterbrunner Wehr 34 aktive, 42 passive und 16 Fördermitglieder an. Der nächste Termin der Wehr hat auch etwas mit der Jugend zu tun – das Seifenkistenrennen am 25. Juni, an dem sich die Kinderwehr beteiligt.

Geehrte: Kommandant Ferdinand Maenner, Nico Krafft, Markus Haas, Vorstand Thomas Walser, Vizebürgermeister Jürgen Sklarek und Johannes Münch (v.l.). © Andrea Jaksch

Die Aktiven-Zahl ist Maenners Bericht zufolge um zwei gestiegen – ein gutes Zeichen. 15 Einsätze verzeichneten die Unterbrunner im Jahr 2021: zwei Brände, drei Brandmeldeanlagen-Alarmierungen und zehn technische Hilfeleistungen. Unter Letzteren waren zwei Unfälle mit eingeklemmten Fahrzeuginsassen, der erste schon am Neujahrstag, der zweite Anfang September. Waren es weniger Einsätze als in den Vorjahren, so übte die Wehr dennoch regelmäßig – 15-mal, zweimal coronabedingt online.

Wichtigstes Projekt derzeit ist die Neubeschaffung eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug), das dieser Tage bestellt wird. Bis zur Lieferung rechnet der Kommandant allerdings mit bis zu drei Jahren. Lange Zeit nutzte die Wehr ein TSF-W, das jedoch ebenso zu klein wie marode war. Hilfe kam aus der Nachbarschaft: Die Stockdorfer Feuerwehr, die vor etwa einem Jahr ein neues Fahrzeug (ein HLF) erhalten hat, stellte ihr altes LF16 den Unterbrunnern als Übergangslösung zur Verfügung. Die Unterbrunner hatten sich das Fahrzeug für ihre Zwecke umgebaut, sodass es zu der Einsatztaktik und dem Material der Unterbrunner passe, wie Vorstand Walser erklärt. Das war Mitte vorigen Jahres. Als Dank für die Unterstützung hatten die Unterbrunner die Stockdorfer am vergangenen Wochenende zum Grillen eingeladen.

Bei ihrer Jahresversammlung gab es auch Ehrungen und Beförderungen. Markus Herr wurde für 20 Jahre im aktiven Dienst ausgezeichnet. Michael Hamberger, Nico Krafft und Christian Kienast wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert, Johannes Münch ist nun Feuerwehrmannanwärter. Markus Haas erhielt ebenfalls eine Urkunde für 25 Jahre im Dienst, die allerdings vom Landkreis ausgestellt worden war.